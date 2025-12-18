Ondřejovice u Zlatých Hor bojují s vodou a mokřadem

Historicky byl nad vesnicí mokřad, který vždy zadržel téměř jakékoliv množství velké vody. Vyrovnal nápor a vodu postupně odváděl do vesnice. Kromě toho po celý rok zajišťoval zásobu ve studnách pro místní obyvatele. Pomáhal tak i v boji proti suchu, zlepšoval mikroklima a podporoval rozmanitost výskytu rostlin i živočichů. Po nešetrných melioracích, jejichž cílem bylo, aby se území proměnilo a rozčlenilo na komerční stavební parcely, se ale situace razantně změnila.
Když byly Ondřejovice loni postiženy velkými podzimními povodněmi, přes meliorované místo tekly doslova potoky a spláchly všechno pod kopcem. "Nemusí ani pršet. Stačí trocha sněhu. Je potřeba naopak na pozemku vybudovat retenční nádrže, obnovit mokřad zadržující vodu, vytvořit správný biotop a podobně, aby se voda vhodným způsobem zadržovala v krajině. Všichni ve vesnici to vědí," říká Provazníková.
K meliorování mokřadu došlo po změně územního plánu z roku 2013. Tehdy Zlaté Hory, ke kterým Ondřejovice patří, určily, že se pozemek s mokřady využije jako místo ke stavbám domů nebo rekreačních chat. Vznikly parcely, území vhodné pro investování.
Stát nyní, jak například na konferenci "Cesta vody" letos v říjnu v Lázních Jeseník uvedli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), nabízí řešení nejen pro majitele pozemků, ale i pro úřady, které dříve špatně rozhodly. Zasažené pozemky lze vykoupit a nabídnout takové, kde je možné stavět. Finančních prostředky stát po povodních vyčlenil, jak uvedl dotační expert MMR Leo Steiner.
Klimatolog Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu na zmíněné konferenci upozornil na průměrnou teplotu v Česku, která se za posledních 60 let zvýšila o více než jeden stupeň. To vede k rychlejšímu vysoušení krajiny. Jan Hradecký, odborník z Ostravské univerzity míní, že jsme v situaci, kdy je nutné, aby úředníci v rámci různých povolování "naslouchali přírodě".
Hospodaření s vodou je proto námětem k zamyšlení už i v srdci Jeseníků. Konkrétně Ondřejovicím podle místních voda v létě chybí ve studnách. Pod kopcem je naopak při deštích vyplavuje.
