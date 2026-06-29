ÓÓMM se neslo epet ARENOU: epet spojil energii z jógy s podporou pacientů s ALS

V pondělí 22. června se v epet ARENĚ sešlo více než 200 pozvaných účastníků, kteří si pod vedením zkušených lektorů Václava Krejčíka a Jakuba Šambergera zacvičili jógové sestavy zaměřené na dech, pohyb a vnitřní energii. Netradiční prostředí fotbalového hřiště dodalo celé akci jedinečnou atmosféru.
Akce měla také charitativní rozměr. Vedle společného cvičení a symbolického dýchání na podporu lidí s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) se účastníci mohli vyfotit s epet ENERGOMĚREM – speciálním zařízením měřícím energii úsměvu. Každá fotografie přispěla do pomyslné banky energie na podporu spolku ALSA. Společnost epet následně vybranou částku navýšila a spolku finálně předala dar ve výši 50.000 Kč. „Společnost epet jako dodavatel energií podporuje projekty, které mají skutečný společenský přínos a pomáhají tam, kde je to potřeba. Lidé s ALS o energii postupně přicházejí – ztrácejí sílu i dech, ale chuť žít jim nemoc vzít nedokáže. Každý den svádějí obdivuhodný boj, který je inspirací pro nás všechny,“ říká Monika Ryczko, marketingová manažerka společnosti epet.
Společnost epet dlouhodobě spolupracuje s organizací ALSA, která pomáhá lidem s ALS i jejich blízkým zvládat každodenní výzvy spojené s touto nemocí. Podpora se zaměřuje nejen na finanční pomoc, ale také na zvyšování povědomí o onemocnění a jeho dopadech. Právě osvěta je jedním z hlavních cílů projektů spojených s Mezinárodním dnem jógy pro ALS – připomínat význam dechu, pohybu a energie, o které pacienti s ALS postupně přicházejí. „Jako hrdý partner organizace ALSA i epet ARENY jsme se rozhodli propojit symboliku dechu, pohybu a energie. Společným cvičením jógy přímo na hřišti, kde jindy pulzují sportovní emoce, chceme podpořit povědomí o této zákeřné nemoci a vyjádřit respekt těm, kteří navzdory ní nacházejí sílu jít dál,“ doplňuje Monika Ryczko.
Organizované cvičení jógy v epet ARENĚ ukázalo, že energie může mít mnoho podob – od té, kterou společnost epet dodává do domácností, až po energii lidskou, která pomáhá, spojuje a inspiruje. Podobné aktivity jsou přirozenou součástí odpovědného podnikání společnosti epet. Firma dlouhodobě podporuje vzdělávací, komunitní a charitativní projekty, které přispívají ke zlepšování kvality života. Pravidelně se také zapojuje do benefičního galavečera spolku ALSA, který se odehrává vždy na podzim, a medializací tak zvyšuje povědomí o důležitých společenských tématech. Zároveň se snaží získávat i prostředky na pomoc pacientů trpících touto nemocí.
Poznámky pro editory
- ALSA, z. s., poskytuje komplexní podporu pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou a jejich rodinám. Letos slaví 10 let. Je jedinou organizací se zaměřením na onemocnění ALS v České i Slovenské republice. Více informací najdete na www.zsalsa.cz. Na fyzioterapii pro pacienty s ALS můžete nyní přispět také ve sbírce na www.darujme.cz.
- 21. června slavíme svátek jógy a Mezinárodní den ALS. Amyotrofická laterální skleróza je nevyléčitelné onemocnění, které postupně ochromuje svaly v celém těle. Jóga a fyzioterapie pomáhají pacientům lépe zvládat bolest, ztuhlost a dýchací potíže.
O společnosti epet
Společnost epet je dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 180 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.
Zdroj: epet