Opavská porodnice připravuje další akci

Opava 10. září 2025 (PROTEXT) - Opavská porodnice uspořádá další akci pro veřejnost pod názvem Přirozené rodičovství a porod ve středu 24. září od 10:00 do 17:00 v OC Breda & Weinstein Opava v prostorách univerzitního centra UniPoint v 1. patře.

„Kdo nestihl den otevřených dveří v naší porodnici, má další jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství na jednom místě. Přivítáme nejen budoucí maminky, ale celé rodiny a rádi zodpovíme všechny dotazy. Lékaři, porodní asistentky a další odborníci vám budou po celou dobu k dispozici. Věřím, že i odborný program se spoustou zajímavých přednášek, které budou probíhat po celý den, osloví širokou veřejnost,“ zve na akci primář gynekologicko-porodnického oddělení Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Marek Fabian, MBA.

Návštěvníci se navíc oproti Dnu otevřených dveří mohou těšit na celodenní odborné přednášky lékařů z gynekologicko-porodnického oddělení, pediatrů, porodních asistentek a dětských sester z novorozeneckého oddělení. Budou také možné konzultace s primářem GPO, lékaři, porodními asistentkami i dulami. Představí se novinky z opavské porodnice, prezentace nabídky všech služeb a vybavení porodnice od porodního gauče, vany, KTG přístroje, metod tišení bolesti přes vybavení porodních pokojů, možnosti stravování až po poporodní fyzioterapii, péči o duševní pohodlí nebo také poporodní návštěvní službu. Bude možné nechat si pořídit 3D snímek miminka ZDARMA. Čeká vás také soutěž o hodnotné ceny, pohoštění a drobné dárky.

Představí se soukromé porodní asistentky, zástupci Slezské univerzity oboru Porodní asistence, společnosti Lansinoh, Slezská Harmonia, Zentiva, Promedica, Nobilis Tilia, Steamy, Aniball, Růžový slon, Medela, Sunar, Duly a zdravotní pojišťovny Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a RBP zdravotní pojišťovna. Nebude chybět ani nabídka fotografování od ateliérů Martina Žilková FOTO a Renata Renatice Foltysová.

"Rád bych srdečně pozval nastávající maminky i další širokou veřejnost na akci naší porodnice. Budete se moci přesvědčit, že nabídka služeb naší porodnice, vlídnost a profesionalita našich zdravotníků je opravdu na vysoké odborné úrovni,“ doplňuje ředitel SNO Ing. Karel Siebert, MBA.

Časový harmonogram a témata jednotlivých přednášek najdete na webových stránkách porodnice.

Zdroj: Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

