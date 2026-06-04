Open Call na podobu vánočního stromu v Holešovické tržnici se chýlí ke konci!

Do soutěže se mohou přihlásit umělci, architekti, designéři i mezioborové týmy. Návrhy je možné zasílat do 14. června 2026. Zadání ponechává autorům značnou tvůrčí svobodu, výsledné dílo by však mělo pracovat s motivem vánočního stromu, světelným prvkem a respektovat historický charakter areálu Holešovické tržnice.
Vítězný návrh bude realizován v druhé polovině listopadu 2026 a počítá se s jeho využitím během několika následujících vánočních sezon. Oceněné návrhy získají finanční odměnu, přičemž za první místo je určena částka 30.000 korun.
Veškeré aktuality z Holešovické tržnice najdete zde: www.holesovickatrznice.cz a na sociálních médiích.
- Přihlášky budou přijímány do 14. 6. 2026
- Dotazy a konzultace: Agata.Hosnova@ghmp.cz
- www.umenipromesto.eu
Zdroj: Výstaviště Praha