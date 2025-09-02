Operátor O2 přináší vysokorychlostní internet pro miliony domácností. A k tomu navíc Oneplay k Internetu pouze u O2

• O2 Internet MAX je teď ještě rychlejší. K vysokorychlostnímu internetu včetně optiky se mohou připojit miliony domácností v ČR.
• Tarify kromě rychlého a dostupného internetu obsahují také zabezpečení proti kybernetickým útokům O2 Security a velkou porci zábavy s Oneplay.
• Oneplay k Internetu nabízí více než 40 TV stanic, každý měsíc 5 titulů z videotéky a chytré funkce jako přetáčení, nahrávání nebo zpětné sledování.
• O2 Security v tarifech chrání zákazníky před stovkami milionů online hrozeb měsíčně.
• Balíček O2 spolu, který zákazníkům zvýhodňuje služby, využívá už většina zákazníků s internetem od O2.
O2 pokračuje ve zrychlování a modernizaci pevného internetu a zajišťuje svým zákazníkům vždy nejlepší dostupnou rychlost v dané lokalitě. „Jen letos jsme zvýšili rychlost připojení dalším desítkám tisíc zákazníků. Většinu jsme převedli na náš optický internet s rychlostí až 2000 Mb/s. Díky masivním investicím a spolupráci se společností CETIN je dnes náš internet dostupný pro 99 % domácností v Česku. K vysokorychlostnímu internetu, který označujeme od 250 Mb/s a výš, se připojí miliony z nich,“ říkáředitel fixních služeb v O2 Martin Čejka.
S O2 Internetem MAX má zákazník za cenu 599 Kč vždy tu nejvyšší dostupnou rychlost v dané lokalitě. Navíc prvních šest měsíců služby získá zvýhodněnou cenu 399 Kč měsíčně. V případě, že si není zákazník jistý, jakou rychlost má na své adrese dostupnou, jednoduše to zjistí na webu O2.
Ještě stabilnější Wi-Fi v každém koutě domova přináší třetí generace O2 Smart Boxu, která zajistí spolehlivé pokrytí všude tam, kde je potřeba. Spravovat lze jednoduše v aplikaci Moje O2.
Součástí internetu od O2 je i Oneplay
O2 Internet MAX přináší nejen vysokou rychlost a dostupnost, ale také neomezenou zábavu pro všechny členy domácnosti.
Součástí O2 Internetu MAX zákazník automaticky získává i přístup do služby Oneplay. Z bohaté videotéky může vybírat ihned po objednání internetu. Nemusí tedy čekat na instalaci technikem.
„Každému, kdo má internet od O2, dáváme navíc speciální tarifní plán Oneplay k Internetu. Do služby Oneplay se pak stačí přihlásit stejnými přihlašovacím jménem a heslem jako do aplikace Moje O2. A to na televizi nebo klidně z telefonu. Snadno si tak mohou vyzkoušet, co vše Oneplay nabízí. Pro zákazníky, kteří dosud sledují lineární televizi přes anténu, je to jasná volba – mohou se sami rozhodnout, kdy a co chtějí sledovat, a nespoléhat se na to, co právě běží v televizi,” říká Dana Tomášková, ředitelka digitálních služeb a Oneplay v O2.
Co je součástí tarifního plánu Oneplay k Internetu?
- Více než 40 televizních kanálů – od oblíbených českých stanic, jako je Nova, ČT1, ČT2, ČT Sport nebo Prima, až po prémiové programy jako například Disney Channel, Filmbox či National Geographic.
- Chytré funkce, jako je přetáčení, sledování programu až 7 dní zpětně nebo možnost nahrávání.
- Každý měsíc výběr 5 titulů z videotéky s více než 2 000 filmy, seriály a pořady.
- Rozšířená nabídka na prvních 7 dní, aby si zákazníci mohli vyzkoušet, co vše Oneplay nabízí.
- Flexibilní sledování na televizoru, počítači i v mobilu – doma i na cestách.
Kompletní seznam kanálů a výhod je k nahlédnutí na webu O2. V případě, že chce zákazník Oneplay využívat naplno, může kdykoliv přejít na vyšší tarifní plán s širší nabídkou – třeba s větším sportovním obsahem.
„Máme radost, že je Oneplay stále oblíbenější službou pro sledování kvalitního lokálního i zahraničního obsahu. Aktuálně startujeme podzimní televizní sezónu, diváci se proto mají na co těšit. Již brzy například začne další řada reality show Love Island, která vždy patří na platformě mezi nejpopulárnější formáty,“ dodává Lucie Oravčíková, Digital Director TV Nova a Oneplay.
Bezpečný internet pro každý domov
Tarify O2 Internet MAX nabízejí nejen rychlé připojení a bohatou zábavu, ale zároveň chrání zákazníky v online světě. Součástí každého tarifu je služba O2 Security, která měsíčně zneškodní stovky milionů internetových hrozeb. Zejména phishing a škodlivý malware, před nimž jsou uživatelé díky O2 Security spolehlivě chráněni. „Zákazníci si navíc mohou v aplikaci Moje O2 snadno upravit, jaký obsah chtějí filtrovat. Mohou také například blokovat nevhodné stránky pro děti, omezit přístup k zábavním portálům nebo sociálním sítím,“ doplňuje Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti v O2.
Výhodnější internet pro většinu zákazníků díky O2 Spolu
Všechny tarify O2 Internet MAX mohou být součástí výhodného balíčku O2 Spolu, který zákazníkům umožňuje kombinovat internet, volání i Oneplay za ještě lepší cenu a šetří tak peníze celé domácnosti. A právě proto ho už většina zákazníků s internetem od O2 využívá. Každý si navíc může snadno spočítat, kolik díky kombinaci služeb ušetří.
Marketingová kampaň představuje výhody O2 Internetu MAX
Na celé září a říjen O2 nasazuje celonárodní kampaň, která představuje hlavní výhody tarifů O2 Internet MAX. „Novou kampaní chceme zákazníkům ukázat, že O2 Internet MAX přináší vše, co od domácího internetu očekávají – rychlost, bezpečí, kvalitní Wi-Fi i zábavu díky Oneplay. Zákazníci tak získají jediný internet, který se postará o potřeby celé domácnosti, popisuje kampaň David Daneš, ředitel marketingové komunikace v O2. A dodává: „Z průzkumů víme, že řada zákazníků není spokojena s internetem ve své lokalitě. Proto je v kampani vybízíme, aby si na našem webu jednoduše ověřili, zda mohou mít lepší připojení i u sebe doma.“
S kampaní se lidé mohou setkat napříč celým Českem – na bigboardech, reklamních plochách v MHD, outdoorových hypercubech či čerpacích stanicích, ale také v online prostředí, tištěných médiích a standardních O2 komunikačních kanálech. V televizi poběží tři spoty ve variantách, které zdůrazňují hlavní benefity O2 Internetu MAX: maximální zábavu díky Oneplay, bezpečí s O2 Security a dostupnost pro miliony domácností.
