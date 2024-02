Opioidní kratom zůstane dětem dostupný

Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví na dotaz serveru Lidovky.cz resort nicméně na středečním vládním jednání (14. 3.) navrhne zákaz těchto tří látek:

hexahydrokanabinol (HHC)

hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O)

tetrahydrokanabiforol (THCP)

Z jakého důvodu však kratom, označovaný též jako “legální heroin”, tomuto zákazu unikne, není jasné. A to i přes to, že kratom je prodejný stejně jako HHC a to bez jakékoliv regulace ve formě prášku, extraktu, ale i tablet různých příchutí, které jsou mezi dětmi a dospívajícími velmi oblíbené. Volný prodej této drogy by byl až do doby než vejde v platnost novela zákona o psychomodulačních látkách, což může dle Ministra zdravotnictví Vlastimila Válka trvat i několik let.