Oprava Hostavické na Praze 14 komplikuje místním cestu k domovu

Barbora Lišková - tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Pražská vodohospodářská společnost, Pražská plynárenská distribuce a Pražská energetika dělají poduliční sítě. Dohodli jsme se, že my zajistíme finální povrchy, až skončí práce na všech poduličních sítích, aby se to nerozkopávalo několikrát a nedělaly se pouze provizorní povrchy.“
Oprava vozovky spočívá v odstranění vrstvy krytu v tloušťce 100 mm vozovky, bude proveden podklad 50mm asfaltovým recyklátem, na očištěný povrch se následně použije spojovací postřik, bude položena obrusná vrstva krytu, vybourají se a doplní kamenné krajníky a nakonec bude položen nový kryt chodníku. Příčný sklon vozovky se měnit nebude. Upraví se také zeleň a bude obnoveno dopravní značení. Jde o lokální opravy, které postupují po etapách podle toho, jak postupují i práce ostatních investorů. Práce omezují zejména obyvatele místních domů.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My se vždy snažíme nebo respektive náš zhotovitel se vždy snaží domlouvat s těmito rezidenty, abychom jim sdělili přesnější termíny, kdy budou práce u jejich domů. Samozřejmě to komplikuje také dopravu, ale jen mírně a lokálně, není to žádná páteřní komunikace.“
V místě panuje malá míra dopravní komunikace, tedy zelená, kdy je třeba počítat se zdržením do deseti minut. Kompletní dokončení záleží na práci jednotlivých investorů, předpokládaný termín je nicméně do konce měsíce září.
Zdroj: POLAR televize Ostrava