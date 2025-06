Oprava Libeňského mostu omezí řidiče i tramvaje

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "My se snažíme se zhotovitelem minimalizovat ty dopady té stavby. Plánujeme nové komunikace, kdy budeme muset na určitý čas třeba omezit nebo i zastavit Voctářovu a Štorchovu ulici. To bude v době, kdy se budou stavět skruže, bude to vždy otázka několika dní.“

Rekonstrukce libeňského soumostí je rozdělena na čtyři etapy. Zatím jsme u etapy 1A, pro ty zbylé se ještě získávají stavební povolení. Až budou, tak vznikne například provizorní most nebo nová komunikace v Boudníkově ulici.

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "Až se dostaneme do toho stadia, kdy budeme uzavírat ten most a postupně ho potom budeme bourat, tak předtím bude potřeba postavit most provizorní, který bude sloužit pro chodce a cyklisty. K provizorním mostům bude dovedena městská hromadná doprava, takže to se snažíme, aby bylo pokud možno co nejmenší a pak budou nějaké objízdné trasy.“

V určitý okamžik pak nebudou moct osobní automobily přes most přejíždět, ale to ještě nějaký čas zabere.

Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora hl. m. Prahy: "Omezen je nicméně tramvajový provoz, který bude bohužel omezen déle a bude se omezovat znovu, jakmile začneme obnovovat i ten most, který vede přes Vltavu. Každopádně se budeme snažit, aby ta doba dopravních uzavírek byla co nejkratší, ale závisí to v tuto chvíli na tom, kdy dostaneme všechna kulatá razítka od státní správy pro opravu toho mostu přes Vltavu.“

Ulice Štorchova je v okolí staveniště vedena jednosměrně. Během prací na nosné konstrukci dojde k částečným omezením i v ulici Voctářova. Předpokládá se, že k omezením dopravy v ulici Štorchova dojde v období srpen až prosinec 2025 a v ulici Voctářova od dubna do července 2026. Tato omezení se nejvíce dotknou nákladní dopravy a městské náhradní autobusové dopravy. Dokončení stavby této části soumostí je plánováno na první polovinu roku 2027.

