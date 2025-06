Oprava mostu na půl roku uzavřela silnici z Nivnice do Suché Lozi

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: "Za Nivnicí máme most, který je velmi špatném stavu, takže máme naplánovanou generální opravu. Nebude to zcela nový objekt. Spodní stavbu zachováme, vrchní stavba bude pozdvižena tak, aby tam mohly být znovu nabetonovány úložné prahy, vyměněna ložiska a provedeny další práce. To je časově náročně, bude trvat půl roku, kdy bude uzavřena silnice mezi Nivnicí a Suchou Lozí, a provede se zásadní oprava tohoto mostního objektu.“

V tomto případě nenechalo Ředitelství silnic Zlínského kraje postavit provizorní přemostění, takže řidiči musí silnici třetí třídy mezi Nivnicí a Suchou Lozí objíždět. Uzavírka je nepříjemná hlavně pro místní a pro ty, kteří by chtěli tuto trasu využít k cestě na Slovensko. Objížďka dlouhá zhruba patnáct kilometrů je vyznačená přes Uherský Brod a Bánov. Řidiči ale mohou využít i další trasu po silnicích třetích tříd.

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: "Jsou zde dvě možnosti. Buď mohou řidiči využívat silnici na Bánov nebo přes Korytnou, kde ta zajížďka není tak velká.“

Vozovka na mostě bude po generální rekonstrukci o čtyřicet centimetrů širší, než byla původní. Práce budou stát Zlínský kraj devět milionů korun a stejně jako úplná uzavírka by měly skončit do konce září 2025.

Zdroj: POLAR televize Ostrava