Oprava mostu Pod Krejcárkem přinese dopravní komplikace

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „To znamená, že budeme upravovat celý mostní svršek, také budeme budovat nové mostní římsy, musíme kompletně nosnou konstrukci přeizolovat, to znamená, že budeme muset omezovat provoz přímo na mostě. Řidiči ho vnímají spíše jako klasickou komunikaci, protože není úplně patrné, že se jedná o most, ale je to mostní objekt jako každý jiný.“
Opravy budou rozděleny do několika etap. V první bude zachován obousměrný provoz automobilové dopravy a uzavře se pouze jeden jízdní pruh ke křižovatce Ohrada. Ve druhé etapě, která začne 3. května a potrvá do 30. června, dojde k celkové uzavírce mostu se zachováním obousměrného automobilového v jednom pruhu v každém směru. Doprava bude řízena kyvadlově. Ve třetí etapě opět dojde k celkové uzavírce se zachováním jednosměrného provozu automobilové dopravy v jednom pruhu směrem ke křižovatce Pod Plynojemem a Novovysočanská.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „V první etapě se spíše jedná řádově o jednotky minut zdržení, protože tam opravdu budeme zachovávat obousměrný provoz. V době, kdy budeme potom dělat v jízdních pruzích, budeme most omezovat víc. Budeme tam dělat kyvadlovou dopravu nebo jednosměrný provoz. Pak opravdu řidiči musí počítat s komplikacemi i třeba na objízdných trasách.“
Objízdné trasy budou vedeny ulicemi Hartigova, Spojovací a Novovysočanská. Akce bude koordinována s akcí Dopravního podniku, opravou vozovky v ulici Pod Krejcárkem a úpravou křižovatky Ohrada. V rámci realizace bude tramvajová trať pod mostem omezena dvěma víkendovými uzavírkami. Veškerá omezení by měla skončit do 29. srpna.
Zdroj: POLAR televize Ostrava