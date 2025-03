Oprava mostu přes řeku Moravu komplikuje dopravu v Uherském Hradišti

14:16

Uherské Hradiště 24. března 2025 (PROTEX) - Při průjezdu Uherským Hradištěm a Starým Městem musíte počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic spolu s oběma městy, kterých se to týká, totiž opravuje most Jana Antonína Bati přes řeku Moravu na silnici I/55. Při průzkumu poškození mostu se naštěstí zjistilo, že jeho ložiska jsou v dobrém stavu. Pokud by tomu tak nebylo, musela by se čtyřproudá silnice, která přes něj vede, úplně uzavřít. Teď přes ni lze projet jedním pruhem na každou stranu.