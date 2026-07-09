Oprava mostu v Hodkovicích nad Mohelkou vstupuje do další fáze, na řidiče čekají komplikace

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Dojde ke změně provozu, kdy se začne jezdit po krajích vozovky mimo střed. Současně se začnou vrtat základy na prostřední opěře. Tento stav bude trvat až do konce července, kdy se osadí nosníky přes celou vozovku. Pak se bude stavět nad tím. Budou dva zúžené jízdní pruhy, takže se nebudou tvořit kolony.“
Kolony ve směru na Prahu tu tak zejména v ranní a odpolední dopravní špičce potrvají ještě do konce července. Další komplikaci pak stavba představuje pro auta, která ve směru na Liberec nemohou sjet do Hodkovic a musí si zajet několik kilometrů k otočce v Jeřmanicích.
Markéta Khauerová (Budoucnost pro Hodkovice), starostka Hodkovic: „Pro Hodkovice to je samozřejmě omezení, nicméně bych řekla, že už se všichni naučili s tím omezením pracovat. Omezení samozřejmě trvá především v Rychnovské ulici, kudy projíždí většina obyvatel našeho města, aby se dostali domů. Situace v ranních hodinách a v odpolední špičce je sice složitá, ale není neúnosná, že by se to nedalo zvládnout.“
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Termín je koncem září, jsou tam nějaké drobné průtahy, takže začátkem října by měl být most opraven. Cena rekonstrukce mostu je 72 milionů bez DPH.“
Most v Hodkovicích už opravu nutně potřeboval, nehledě na to, že bylo potřeba prodloužit i odbočovací pruhy.
Zdroj: POLAR televize Ostrava