Oprava mostu ve Velkých Karlovicích zpomaluje dopravu na Valašsku

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Posledním zahájeným mostem je most ve Velkých Karlovicích. Je na silnici III. třídy směrem Kyčerka, kde postupně rekonstruujeme mostní objekty.“

Stavba mostu nepřerušila provoz na silnici, řidiči využívají provizorní přemostění, na kterém řídí dopravu semafory. Zatímco ve všední dny je kyvadlový provoz klidný a rychlý, o víkendech může být zdržení podstatně delší. Původní most byl zcela odstraněn a nahradí ho nový o délce devíti metrů. Kromě silnice na něm bude také dva metry široký chodník. Výměna mostu byla nutná kvůli jeho špatnému stavu. Ředitelství silnic Zlínského kraje mostní objekty pravidelně kontroluje a podle potřeby rekonstruuje.

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Staráme se o 736 mostů na krajských silnicích, prohlídky provádíme na všech objektech, a potom podle zařazení do jednotlivých stupňů se připravuje rekonstrukce. V letošním roce máme mostní program zaměřený na Valašsko a v současné chvíli probíhá pět staveb mostů v okrese Vsetín.“

Stavba mostu přes potok Pluskovec ve Velkých Karlovicích a potrvá do 1. července 2025. Semafory by však měly regulovat dopravu jen do konce května, zbylé dva měsíce při dokončovacích pracích bude platit pouze snížená rychlost při průjezdu stavbou.

Zdroj: POLAR televize Ostrava