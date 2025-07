Oprava Peroutkovy ulice v Praze 5 vstoupila do další fáze

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My zde budujeme kompletně nový veřejný prostor a pracujeme takzvaně od domu k domu. Přebudováváme zde kompletně celou komunikaci. Ale nejenom my, také Pražská vodohospodářská společnost, se kterou jsme podepsali memorandum a vysoutěžili jsme zhotovitele dohromady.“

To přináší řadu benefitů, kdy na celou stavbu je pouze jeden zhotovitel a správce stavby. Díky tomu je možné efektivněji řídit harmonogram prací, aby nenastaly žádné prostoje a vše se dobře plánovalo.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Potkává se zde více investorů. Kromě nás a Pražské vodohospodářské společnosti je zde i Dopravní podnik hl. m. Prahy a také jsou zde plynaři. Dopravní podnik zde dělá elektrifikaci části komunikace, aby zde mohl jezdit trolejbus.“

V rámci rekonstrukce je komunikace kompletně uzavřena, ale pouze její část.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My zachováváme průjezdy pro rezidenty, tedy uzavíráme pouze tu nezbytně nutnou část. Samozřejmě tranzitní doprava je vedena na objízdnou trasu, ale rezidenti mohou využít část té komunikace a dostanou se ke svým domům.“

Práce, které mají zásadní vliv na dopravu by měly být ukončeny ještě letos, nejspíš v listopadu nebo v prosinci, podle toho, jak práce poběží. V následujícím roce se silničáři na komunikaci ještě vrátí, ale to už bez zásadního dopravního omezení, kdy se budou upravovat chodníky nebo části zeleně, protože zde vzniká celá nová komunikace. Kompletně by měla být ulice Peroutkova zrekonstruována do konce srpna 2026.

Zdroj: POLAR televize Ostrava