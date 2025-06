Oprava plynového potrubí ve Veselí nad Moravou brzdí dopravu

Rostislav Prax, velitel Městská policie Veselí nad Moravou: "Vozidla přijíždějící od Bzence mohou při příjezdu na kruhový objezd odbočit doleva do centra a pokračovat dál. Vozidla, která přijíždějí od Ostrohu nebo od Vnorov, musí využít objízdnou trasu, která je známá z dřívějších oprav, a to je ulicí Lány, ulicí Rumunská, Národních mučedníků, poté na sídliště Hutník, ulicí Na Drahách a opět se napojí na silnici I/55.“

Objížďka se tedy nejvíc dotýká osobní dopravy na trase mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm. Nákladní doprava projíždí přímo po silnici I/55, na které je zachovaný vždy jeden průjezdný pruh a dopravu regulují semafory. Je to opatření, které znají řidiči už z doby budování okružních křižovatek. Řada řidičů osobních aut ho ale zneužívá a pojíždí také přímo. Proto městská policie provoz kontroluje.

Rostislav Prax, velitel Městská policie Veselí nad Moravou: "Kontrolujeme dopravní značení a provádíme korekce provozu zejména na kruhových objezdech, protože řidiči nejvíce nedodržují to, že vjedou do kruhového objezdu, aniž by mohli pokračovat dál, tento ucpou a vznikají kolony. Tomu se snažíme zabránit. Dále řešíme přestupky řidičů, kdy osobní vozidla nemohou projíždět stavbou, toto nedodržují a strážníci ve velkém počtu tyto řidiče řeší.“

Projet stavbou se nevyplatí nejen kvůli hrozící pokutě, ale také kvůli zdržení, které může být v době dopravní špičky mnohaminutové. Okružní křižovatky se totiž snadno ucpou. Dopravní opatření budou ve Veselí nad Moravou platit do 4. července.

Zdroj: POLAR televize Ostrava