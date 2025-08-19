Oprava propustků pod silnicí brzdí dopravu u Horního Benešova

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “V okresech Opava a Bruntál opravujeme celkem 11 silničních propustků, což jsou stavby svým způsobem tunelového typu určené k vedení vody pod silnicí. Zároveň mohou být využívány pro migraci drobných živočichů. Jedná se o šest propustků na silnici I/11, dva propustky jsou na silnici I/45 a tři na silnici I/46. Práce za necelých 18 milionů korun potrvají do konce roku. Provoz v místech oprav vede k kyvadlově jedním pruhem pro oba směry.”
Na silnici I/11 u Horního Benešova je kyvadlový provoz na dvou místech. Dva propustky se opravují v úseku ve směru na Bruntál.
Po dobu oprav je v místě snížena rychlost. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu a v době silného provozu se mohou vytvářet kolony.
Motoristé by měli dbát zvýšené opatrnosti a včas reagovat na dopravní situaci.
Na místě je respektování dopravního značení a pokynů pracovníků usměrňujících provoz. Opatrní by řidiči měli mít především při dojíždění do kolon tvořících se před semafory, aby předešli případným dopravním nehodám.
Zdroj: POLAR televize Ostrava