Oprava průtahu Aše pokračuje, silnici hojně využívají i kamiony

Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje: "V loňském roce v březnu byla zahájena rekonstrukce silnice průtah Aš s tím, že nyní jsou již provedeny veškeré odvodňovací propustky, kanalizace a v rámci dopravních omezení na tři semafory děláme ložnou vrstvu u vozovky s tím, že koncem března bylo prostavěno 37 milionů korun. Je to akce, která je spolufinancována s městem Aš, jejíž celková náklady z naší strany vychází zhruba 113 milionů korun."

Pavel Matala (ZA AŠ), místostarosta Aše: "Akce je vlastně, můžeme říci, financovaná jak krajem, tak městem. Kraj opravuje za své peníze především silnici a město se spolupodílí na opravě chodníků, zeleně a dalších věcí, jako jsou parkovací pásy, výjezdy nebo vyústění na naše silnice, které jsou v okolí.“

Především pro řidiče to představuje značná omezení. Dopravu na třech místech řídí semafory.

Pavel Matala (ZA AŠ), místostarosta Aše: "V současné době to dopravní omezení tam je. Ta silnice je průjezdná, vlastně ten provoz je řízen semafory, ale protože je to poměrně velký a dlouhý úsek, tak doporučujeme prakticky od zahájení té investiční akce obyvatelům Aše, aby volili objízdné trasy, buď po obchvatu Aše, což je silnice první třídy 64, a nebo potom druhá, to je taková malinkatá okreska, která vede přes Mokřiny a Nebesa.“

Celková cena za opravu průtahu překročila 130 milionů korun. Trvat má do listopadu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

