Oprava ulice Na Kasárnách se protáhne do června letošního roku

Jiří Aujezdský, tiskový mluvčí Humpolce: „Momentálně probíhají práce na výstavbě splaškové kanalizace a následně bude probíhat výstavba plynovodu. Ta ale není investiční akcí města Humpolec. Je zahrnuta do těchto prací z technologických důvodů."
Součástí stavby je jak nové veřejné osvětlení, tak i kompletní oprava vozovky.
Pro řidiče to znamená dopravní omezení. Osobní vozidla a linková doprava má stanovenou objízdnou trasu po ulicích Zahradní, Blanická a Nerudova. Pro vozidla nad 7,5t je objížďka delší a to po ulici Okružní, přes obec Věž a následně do Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou a zpět do Kejžlice a Čejova. Tato objízdná trasa je dlouhá 51km.“
Dopravní omezení na ulici Na Kasárnách v Humpolci by mělo skončit začátkem června letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava