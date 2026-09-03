Oprava ulice Nákladní brzdí Teplice, práce jsou v plném proudu, buďte zde ostražití

Petra Drkulová, mluvčí ŘSD: "Vozovka je místy poškozená, objevují se na ní trhliny, výtluky i opotřebený povrch. Na jejím stavu se podepisuje stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení. Denně tudy projede až 17 tisíc vozidel."
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "V daném úseku jde o silnici I. třídy a komunikace bude mít nový povrch. To znamená, že bude bezpečnější, bude kratší brzdná dráha a sníží se hlučnost a hlavně prašnost."
Stavební práce jsou rozděleny do čtyř etap a vozovka se opravuje po polovinách. Dopravu na místě řídí semafory. Aktuálně je zavřený jeden jízdní pruh ve směru z Ústí nad Labem na Most od ulice Riegrova a řidiči musejí využívat objízdnou trasu kolem teplického nádraží. Objížďka do Novosedlic vede ulicemi Nákladní, Riegrova, Stanová a Emilie Dvořákové. V opačném směru řidiči projíždějí ulicemi Kostelní, Hřbitovní a Novosedlická. Silničáři apelují na řidiče, aby důsledně sledovali přechodné dopravní značení a dbali zvýšené opatrnosti. Hotovo by mělo být během září. Přesný termín dokončení ale může ovlivnit počasí. Oprava komunikace vyjde na necelých 27 milionů korun bez DPH.
Zdroj: POLAR televize Ostrava