Oprava uzavřela silnici v Dolním Újezdu na Přerovsku

Michal Pospíšil, vedoucí TSÚ, SSOK Ol. kraje: "Je to druhá etapa v úseku Přáslavice až Lipník nad Bečvou. V současné době se opravuje SO 105, který je kolem Dolního Újezdu až po křižovatku s dálnicí D1. Jedná se o nahrazení betonové vozovky a nahrazení asfaltovými vrstvami."
Řidiči se musí obrnit trpělivostí. Silnice je zcela uzavřena a musí se tak vydat po objízdných trasách.
Michal Pospíšil, vedoucí TSÚ, SSOK Olomouckého kraje: "Objízdné trasy vedou buď po dálnici, a nebo pro ty, co nemohou přes dálnici, vydají se trasou v okolních obcích přes Výkleky, Lazníky, Dolní Újezd, Osek nad Bečvou."
Zdislav Ház (KDU-ČSL), starosta obce Dolní Újezd: "Autobusová linka, která jezdí trasu Olomouc - Hranice nyní nabírá poměrně značný skluz, protože jezdí přes Osek nad Bečvou. Ostatní doprava také. Pro občany to není příjemné. Musíme to ale nějak přečkat. Součástí celé opravy je v našich místních částech renovace, respektive nové nasvětlené přechody pro chodce. Na bezpečnost to bude mít pozitivní vliv."
Dříve, než byla vybudována dálnice D1, byla tato komunikace jednou z hlavních spojnic v regionu. Vedla z Lipníku nad Bečvou směrem na Olomouc a denně po ní projížděly stovky osobních i nákladních aut. Postupem let se její stav výrazně zhoršil – rozbité panely, výmoly i hluk z projíždějících kamionů dlouhodobě obtěžovaly místní obyvatele.
Zdislav Ház (KDU-ČSL), starosta obce Dolní Újezd: "Po této komunikaci jezdí běžně tranzitní doprava z lomu. Naší obcí nebo místními částmi právě projíždí nákladní vozy do lomu. Tak pokud jedou plné, není to až tak hrozné, ale když jedou prázdné, je to opravdu velký hluk. Celá obec tím trpí, stavem cesty."
Hotovo by mělo být 19. prosince 2025. Tím ale komplikace v dopravě nekončí. Příští rok čekají Velký Újezd další uzavírky pokračující směrem na Skoky a Olomouc.
Michal Pospíšil, vedoucí TSÚ, SSOK Olomouckého kraje: "Ještě není určeno, kdy práce začnou. Vše závisí na podmínkách pro stavbu, to znamená v jarních měsících. Budou to úseky od křižovatky, kde se odbočuje na Potštát po konec Skoků a další úsek bude v podstatě od Trnávky po Lipník nad Bečvou."
Zdroj: POLAR televize Ostrava