Oprava uzavřela tah na Dolní Újezd a Lipník nad Bečvou

Zdislav Ház (KDU-ČSL), starosta Dolního Újezdu: "Komfort tady nebyl a hlučnost byla poměrně velká kvůli nákladním vozům, které tudy jezdí do lomu a zpátky. Bylo to dost rušivé. Cesta je hodně frekventovaná. V podstatě je to jediná objízdná trasa k dálnici vedoucí na Olomouc, čili v případě nějakých nehod se provoz nárazově zvyšuje."
Silnice dříve patřila mezi komunikace I. třídy a denně po ní projelo až 25 tisíc aut. I dnes zůstává důležitou trasou, mimo jiné i pro návštěvníky oblíbeného hradu Helfštýn.
Zdislav Ház (KDU-ČSL), starosta Dolního Újezdu: "Původní povrch je snesený a budují se nové autobusové zastávky v rámci bezpečnostního auditu, který tady proběhl. Došlo k drobnému posunu autobusových zastávek a navíc budujeme přechody, které budou odpovídat předpisům, budou více nasvícené pro větší bezpečnost."
Obec chce navíc doplnit pouliční lampy v tmavých úsecích mezi místními částmi směrem na Dolní Újezd. Osvětlení má zmírnit oslnění řidičů před nasvícenými přechody. Uzavírky a opravy se dotýkají také příjezdu do Lipníku nad Bečvou.
Miloslav Přikryl (nestr.), starosta Lipníku nad Bečvou: "Našeho města se týká ta část rekonstrukce mezi okružní křižovatkou na Horeckou a křižovatkou za místní částí Trnávka, kde je odbočení na D1. Na opravách se spolupodílíme s investorem SSOK, kdy z našeho rozpočtu jdou prostředky na zajištění nových dvou autobusových zastávek v místní části a bude tam navíc z důvodu bezpečnosti zřízen nový odbočující pruh doleva do Trnávky. Dále jsou zajištěny objížďky po místních účelových komunikacích. U nás v Trnávce se dá říct, že to zatížení není tak velké, využilo se bývalé účelové komunikace pro napojení jak na stranu Lipníku nad Bečvou, tak směrem k Dolnímu Újezdu. Pro směr na Olomouc musí řidiči volit dálnici, která je po dobu výstavby bez dálničního poplatku."
Po nově opravené silnici by se první řidiči měli projet koncem října 2026.
Zdroj: POLAR televize Ostrava