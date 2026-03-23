Oprava vodovodu uzavřela Ostašovskou ulici v Liberci

Ostašovská ulice je jediná možnost, jak se vyhnout příjezdu do obchodní a průmyslové zóny přes tzv. sněhuláka a následně Sousedskou ulicí. Její uzavírka má tedy velký dopad na dopravu.
Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: „Rekonstrukci, která tam je, neprovádí statutární město Liberec, ale SVS. Buduje se vodovod a další přidružené věci, které jsou spojené s vlastníkem sítí. Uzavírka bude trvat do poloviny června.“
Mario Böhme, mluvčí SVS: „Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, takzvaným suchovodem. V okrese Liberec letos SVS naplánovala celkem 12 staveb v celkovém objemu 227 milionů.“
Až vodohospodáři v Ostašovské skončí, dostane ulice provizorní povrch. V příštím roce se tam pak vrátí se svými investicemi Liberec.
Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: „Plánuje se oprava celé komunikace, ale hlavně vybudování chodníků po celé části z ulice Partyzánské až ke kruhovému objezdu. Vybudujeme tam nové veřejné osvětlení, odvod dešťových vod, takže ta rekonstrukce bude velká a náročná.“
Rozsáhlá stavba je naplánovaná zhruba na pět měsíců. V jejím průběhu ale nejspíš Ostašovská ulice zůstane průjezdná alespoň jednosměrně.
