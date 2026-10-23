Opravy a stavby omezují průjezd centrem Jablonce nad Nisou

Jana Fričová, mluvčí magistrátu: "Pokud pojedete od centra města Jungmannovou ulicí a posléze ulicí Podhorskou, tak se dáte ulicí Jiráskova a ulice U Muzea je po dobu stavby obousměrná. Takže vjedete ulicí U Muzea na Dolní náměstí, kde je omezený počet parkování. Musím připomenout, že tam je i pět rezervovaných parkovacích míst pro rezidenty z ulice Chvojkova."
Ven z náměstí se dostanete stejnou cestou, tedy ulicí U Muzea přes ulici Jiráskova a Luční směrem na autobusové nádraží. Odsud můžete vyjet rovně do ulice 5. května nebo odbočit ulicí Tržní kolem parkoviště na kruhový objezd.
Jana Fričová, mluvčí magistrátu: "Na Dolní náměstí se dostanete také ulicí Soukennou. Pokud pojedete od Liberce ulicí Budovatelů, tak vyjedete do ulice Soukenné a dojedete na Dolní náměstí, ale výjezd je opět stejný, ulicí U Muzea, Jiráskova, Luční atd."
Práce v ulicích Kamenná a Lidická v Jablonci nad Nisou skončí s letošní stavební sezonou. Stavba dopravního terminálu potrvá mnohem déle a s ní i dočasné dopravní změny. O aktuálních uzavírkách bude město průběžně informovat. Sledujte proto webové stránky města a další komunikační kanály a buďte při řízení pozorní.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59765.