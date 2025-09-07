Opravy na silnici I/15 mezi Mostem a Louny u Korozluk

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: „Během prací platí objízdné trasy – osobní vozy jezdí přes Ranou a náklad musí přes D7.“
Zároveň s rekonstrukcí mostu probíhá oprava povrchu silnice I/15 u Korozluk. Provádí se tam důkladné očištění povrchu a sanace a ošetření trhlin. Poté bude položena nová skladba vozovky. Motoristé jedoucí od Loun do Mostu nebo zpět ale vedle oficiální objížďky používají úzké silnice ve směru na Svinčice a Patokryje.
Jan Pechout, dopravní expert: „V tom úseku mezi Louny a Mostem jsou dvě uzavírky, jedna je částečná, kde se jezdí kyvadlově. Druhá je vlastně natvrdo uzavřená kvůli opravě mostu. Je oficiálně určená objízdná trasa přes Ranou, zkrátka větším obloukem, ale místní, co to tam znají, tak jezdí po úzkých silnicích třetí čtvrté třídy. Je tam docela hustý provoz. Řekl bych, že je to nebezpečné, protože všichni pospíchají. Je tam řada zúžení, jak jsou mostky a je to hustý provoz jak ve směru z Loun na Most, tak i obráceně, takže docela nebezpečná záležitost. Je fakt, že řidiči nejsou povinni dodržovat nebo respektovat doporučenou objízdnou trasu. Zkracují si to, ale tady pozor na to, protože zejména za snížené viditelnosti to může být hodně nebezpečná záležitost. Je tam problém, když se dvě auta míjejí a jedno z nich může klidně skončit v příkopu.“
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: „Rekonstrukce silnici I. třídy číslo 15 probíhá za úplné uzavírky. Trvat bude do konce listopadu a vyjde nás na 20 milionů korun.“
Na mostě v sedlčanském kopci aktuálně probíhá výměna nosné konstrukce a sanace části spodní stavby. Technický stav konstrukce mostu byl totiž v nevyhovujícím stavu. Posléze dojde i k osazení nových svodidel, opravě dopravního značení a údržbě odvodnění na silničním mostu. Opravy zahrnují rozsáhlé práce na zvýšení bezpečnosti a technického stavu komunikací v uvedeném úseku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava