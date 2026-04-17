Opravy omítek bez řešení vlhkosti znamenají další výdaje, varují odborníci.

Autor:
  12:46
Praha 17. dubna 2026 (PROTEXT) - Praha / Chlumec nad Cidlinou / Žatec / Olomouc, 13.–16. dubna 2026 – Opakované opravy opadaných omítek historických budov bez odstranění příčiny vlhkosti vedou podle odborníků k neefektivnímu vynakládání prostředků. Na problém upozornila série odborných setkání, která se v uplynulých dnech konala v několika městech České republiky.

„Dlouhodobě vnímáme, že se omítky opravují opakovaně, zatímco vlhkost ve zdivu přetrvává. I proto jsme se rozhodli zorganizovat sérii odborných setkání, která na tento problém upozorňují,“ uvedl Pavel Mudra, ředitel české pobočky značky BIODRY.

Podobně se vyjádřil i zahraniční host setkání italský architekt Paolo Sala, který se dlouhodobě věnuje problematice vzlínající vlhkosti. „Pokud se neřeší zdroj vlhkosti, nové omítky nebo fasády problém pouze dočasně překryjí,“ uvedl.

Setkání proběhla postupně v Praze, Chlumci nad Cidlinou a Žatci za účasti odborné veřejnosti i zástupců vlastníků historických objektů. Diskuse se zaměřily mimo jiné na efektivitu oprav a postupy při řešení vlhkosti ve zdivu.

Na program navázala 16. dubna odborná přednáška v Olomouci. Vystoupil na ní Franco Baga, technický ředitel celosvětové sítě Biodry, který představil fyzikální principy této neinvazivní technologie. V rámci své návštěvy zároveň kontroluje dodržování standardů stanovených švýcarskou centrálou; česká pobočka podle jeho vyjádření tato kritéria splnila.

Podle účastníků zůstává problematika vzlínající vlhkosti aktuálním tématem, které má dopad nejen na stav budov, ale i na náklady spojené s jejich údržbou.

 

O společnosti BIODRY ČR

Společnost BIODRY ČR se zabývá řešením vzlínající vlhkosti ve zdivu. Technologie Biodry je podle společnosti využívána ve více než 16 000 budovách ve 39 zemích světa, včetně historických objektů a veřejných staveb.

 

Zdroj: odborníci na sanaci vlhkosti – vysousimebudovy.cz

 

Kontakt:

Pavel Mudra

jednatel

E-mail: dotazy@vysousimebudovy.cz

Tel.: +420777276137

www.vysousimebudovy.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Ostrava chystá rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody v Bělském lese

ilustrační snímek

Ostrava připravuje v západní části Bělského lesa rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody. Cílem projektu je s minimálním zásahem do přírody zpřístupnit...

17. dubna 2026,  aktualizováno 

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

17. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  14:22

Proč číst knihu Spiritualita posvátné Země od Adama Borziče

17. dubna 2026  14:21

Konflikt mezi bezdomovci skončil pokusem o vraždu, zraněného nechali na místě

Konflikt mezi bezdomovci na okraji Brna skončil pokusem o vraždu

Policie v Brně se zabývá pokusem o vraždu po konfliktu mezi čtveřicí lidí bez domova. Jeden z nich skončil s vážnými zraněními bodného charakteru v nemocnici. Obviněn dosud nikdo není. Kriminalisté...

17. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  14:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dnes naposledy jezdí tramvaje číslo 7 a číslo 21 pro nás cestující a starousedlíky z Radlic a Smíchova na konečnou Radlická, když bohužel budou obě odkloněny.

vydáno 17. dubna 2026  14:05

Evakuace i výjezd hasičů. V pražské střední škole hořel toaletní papír

Hasiči zasahují v ulici U Krbu, kde došlo k požáru toaletního papíru v kabince...

V budově Střední školy gastronomie v pražských Malešicích dnes krátce po poledni vzplál zásobník toaletního papíru v kabince záchodu. Kvůli požáru se musela evakuovat více než stovka studentů a...

17. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  14:05

Klánovice

Klánovice

Opravy výtluků v Klánovicích.

vydáno 17. dubna 2026  14:01

Rekonstrukce městské knihovny v Benešově se o měsíc protáhne

ilustrační snímek

Rozsáhlá rekonstrukce městské knihovny v Benešově se protáhne. Stavbaři narazili na problémy, s nimiž nepočítali. Podle smlouvy má být budova zkolaudovaná do...

17. dubna 2026  12:29,  aktualizováno  12:29

Skončí Daredevil za mřížemi? 2. řada Znovuzrození na Disney+ dráždí fanouškovské fantazie

Charlie Cox a Krysten Ritter neboli Jessica Jones

To, že loňská první řada komiksového seriálu Daredevil: Znovuzrození svého času vůbec dorazila na platformu Disney+ ve sledovatelné podobě, lze bez přehánění označit za zázrak. Původně totiž šlo o...

17. dubna 2026

Trestala za dopravní nehody, teď opilá soudkyně sama bourala. Hrozí jí vězení

Okresní soud v Prostějově.

Ve své profesi se sama na dopravní nehody specializovala, teď jednu ve Slatinkách na Prostějovsku způsobila, navíc pod vlivem alkoholu. Soudkyni okresního soudu v Prostějově Adéle Pluskalové hrozí...

17. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Odborníci zkoumají kosti z kostela v Telči, hledají ostatky Františky Slavatové

Odborníci zkoumají kosti z krypty telčského kostela Jména Ježíš. Doufají, že mezi nimi budou ostatky hraběnky Františky Slavatové. S identifikací by mohly...

17. dubna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Dům pro seniory v Sousedovicích prošel modernizací za 100 milionů korun

ilustrační snímek

Charita Strakonice dokončila modernizaci Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Seniorům nabízí vyšší komfort a kapacita se zvýšila o třetinu. Zařízení...

17. dubna 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.