Opravy omítek bez řešení vlhkosti znamenají další výdaje, varují odborníci.

„Dlouhodobě vnímáme, že se omítky opravují opakovaně, zatímco vlhkost ve zdivu přetrvává. I proto jsme se rozhodli zorganizovat sérii odborných setkání, která na tento problém upozorňují,“ uvedl Pavel Mudra, ředitel české pobočky značky BIODRY.
Podobně se vyjádřil i zahraniční host setkání italský architekt Paolo Sala, který se dlouhodobě věnuje problematice vzlínající vlhkosti. „Pokud se neřeší zdroj vlhkosti, nové omítky nebo fasády problém pouze dočasně překryjí,“ uvedl.
Setkání proběhla postupně v Praze, Chlumci nad Cidlinou a Žatci za účasti odborné veřejnosti i zástupců vlastníků historických objektů. Diskuse se zaměřily mimo jiné na efektivitu oprav a postupy při řešení vlhkosti ve zdivu.
Na program navázala 16. dubna odborná přednáška v Olomouci. Vystoupil na ní Franco Baga, technický ředitel celosvětové sítě Biodry, který představil fyzikální principy této neinvazivní technologie. V rámci své návštěvy zároveň kontroluje dodržování standardů stanovených švýcarskou centrálou; česká pobočka podle jeho vyjádření tato kritéria splnila.
Podle účastníků zůstává problematika vzlínající vlhkosti aktuálním tématem, které má dopad nejen na stav budov, ale i na náklady spojené s jejich údržbou.
O společnosti BIODRY ČR
Společnost BIODRY ČR se zabývá řešením vzlínající vlhkosti ve zdivu. Technologie Biodry je podle společnosti využívána ve více než 16 000 budovách ve 39 zemích světa, včetně historických objektů a veřejných staveb.
