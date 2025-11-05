Opravy průtahu Stodem komplikují dopravu na silnici I/26

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “V současné době jsme 13. října zahájili práce, je to společná neinvestiční akce, kterou platí Ředitelství silnic a dálnic, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a město Stod. Celkem jde o tři etapy, dvě proběhnou ještě letos, do začátku zimního období, protože přes zimu tam pracovat nebudeme, vrátíme se až na jaře příštího roku a poslední etapu dokončíme do konce května příštího roku.“
Součástí rekonstrukce je i úprava křižovatky na Mantov, kde vzniknou nová parkovací místa a směrové vedení. Oprava se dotkne také odvodnění komunikace a jednoho z propustků, který projde kompletní rekonstrukcí.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Celkové neinvestiční náklady jsou 20 milionů korun včetně DPH. Z toho 17 milionů hradí ŘSD a zbylé tři miliony dohromady SÚSPK a město Stod.“
Doprava je v místě oprav řízena kyvadlově jedním pruhem. Řidiči tak musí počítat se zdržením, hlavně v dopravních špičkách.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Budou se tam tvořit neustále kolony. Objízdná trasa je velmi složitá a ti řidiči si na to musí zvykat, a pokud nemusí tuhle trasu používat, tak samozřejmě se jí vyhnout.“
Dopravní experti také radí, aby řidiči používali chytré navigace, které je navedou na objízdné trasy.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Apeluji na řidiče, v tomhle místě dodržovat striktně odstupy, vzdálenost mezi vozidly, za druhé rychlost, samozřejmě, ta rychlost musí být dodržována, za třetí nejezdit v prostředku komunikace která se opravuje, protože tam hrozí zborcení krajnice.“
Řidiči si tak na omezení budou muset ještě nějakou dobu zvyknout. Výsledkem ale bude kvalitnější a bezpečnější silnice.
Zdroj: POLAR televize Ostrava