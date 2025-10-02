Oraichain představuje LFG!!! DEX perpetuálních kontraktů pro nativní mobilní obchodníky

Mobilní Perp DEX bez překážek
Obchodování s perpetual kontrakty často vyvolává obavy. A právě to chce platforma LFG!!! změnit. Nabízí:
- Primárně mobilní design s ochranou proti chybám způsobeným nešikovnými prsty.
- AI tipy a signály od Thesis.io, které upozorňují na trendující mince a příležitosti k průlomu.
- Mimořádný pákový efekt (leverage) (až 1001x) podpořený masivními likviditními pooly.
- Výkonný backend běžící na perpetual sub-chainu od Oraichain, který dokáže zpracovat 100.000 příkazů za sekundu s blokovací dobou 50 ms.
Výsledek mluví za vše: bezpečné, okamžité obchody kdykoli a kdekoli, ke kterým stačí jen vaše mobilní zařízení.
Token $LFG stimuluje růst
Jádrem LFG!!! je token $LFG, který byl navržen tak, aby přizpůsobil protokol komunitě. Držitelé získávají:
- Rozhodovací práva, která ovlivňují rozhodnutí platformy.
- Snížení poplatků za obchodování.
- Příležitosti ke stakingu, které umožňují podílet se na výnosech protokolu.
Držení tokenu $LFG umožňuje držitelům hlasovat o rozhodnutích platformy, využívat snížené poplatky za obchodování a získat přístup ke stakingu a tím i podíl na výnosech protokolu. Část tokenů se také věnuje na granty a partnerství s cílem podpořit růst ekosystému. Spuštění $LFG znamená sladění protokolu a jeho uživatelů. Díky pobídkám, jako jsou farmingové body za airdropy (zahájení 1. října 2025 na lfg.land) pro nastartování přijetí tokenu či přehledná správa má komunita přímý vliv na budoucnost platformy LFG!!! Perp DEX.
Tokenomika je strukturována tak, aby vyvažovala růst a udržitelnost. Očekávat lze významné přidělování výnosů na zpětný odkup jak $ORAI, tak $LFG, což je model, který se osvědčil v projektech jako GMX a dYdX, kde mechanismy zpětného odkupu a sdílení poplatků posilují dlouhodobou hodnotu tokenů.
Má to smysl
Snížením bariér a gamifikací obchodování se LFG!!! stává průkopníkem v oblasti mobilních decentralizovaných financí (DeFi). Design zaměřený na komunitu v kombinaci s extrémním výkonem a jasnými pobídkami vytváří DEX, který je nejen škálovatelný, ale také zábavný.
Buďte mezi prvními, začněte již dnes!
- Stáhněte si aplikaci LFG!!! App.
- Sledujte LFG!!! na Twitteru pro nejžhavější informace o připravovaných airdropech a zalistováních.
- Přidejte se do komunity, která vytváří budoucnost mobilního perp tradingu.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2784560/We_make_perps_fun__2.jpg
KONTAKT: Minh Ha Khong, marketing@orai.io