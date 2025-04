Oral-B se stará o vaše zdraví

Technologie pro zdravý úsměv

Důkladné čištění zubů je základem pro udržení zdravých zubů a značka Oral-B to dobře ví, proto uvedla na trh elektrický zubní kartáček Oral-B iO2, který je moderní alternativou klasického manuálního zubního kartáčku a mění každodenní hygienické návyky. Za stomatologickými potíži stojí nedostatečné odstranění zubního plaku, které je způsobené příliš krátkou dobou čištění, nesprávným tlakem nebo zanedbáváním těžko dostupných míst. Kartáček Oral-B iO2 tyto problémy odstraňuje a krok za krokem vede ke zdravějšímu úsměvu. Odstraňuje o 100 % více plaku než běžné manuální zubní kartáčky, a to i v těžko přístupných oblastech úst, čímž účinně vede k prevenci zubního kazu a parodontózy.

Nový zubní kartáček Oral-B iO2 je navržen, aby skvěle vyčistil ústní dutinu: kulatá hlava kartáčku, inspirovaná zkušenostmi zubních lékařů, obklopuje zuby, dokonale se přizpůsobuje jejich jedinečnému tvaru a odstraňuje o 100 % více plaku než běžné manuální zubní kartáčky, a to i v těžko přístupných částech úst. Vestavěný dvouminutový časovač pomáhá čistit zuby po dobu doporučovanou zubními lékaři. Automatický snímač tlaku sníží rychlost čištění a mění barvu výstražné kontrolky na červenou, pokud uživatel vyvine příliš velký tlak, čímž se stará o ochranu dásní. Kartáček nabízí tři úrovně intenzity čištění - vždy začíná v režimu superjemného čištění, pokračuje přes šetrné až po intenzivní čištění.

Model iO2 je také vybaven novou kartáčovou hlavicí se štětinami, které úplně změní barvu na bílou, když je potřeba hlavici vyměnit, aby stále čistila na 100 %. Pravidelná výměna kartáčkové hlavice je velmi důležitá, protože opotřebovaná hlavice je méně účinná a zanechává více plaku na zubech a dásních. Opotřebované štětiny jsou méně pružné a nedosáhnou do těžko přístupných míst ústní dutiny, zatímco nové štětiny se lépe přizpůsobují jedinečnému povrchu zubů a zajišťují dokonalé čištění.

Oral-B iO: Šest let výzkumu pro dokonalou ústní hygienu

Zubní kartáčky Oral-B iO se dostaly na trh po šesti letech intenzivního výzkumu, který vyústil v udělení 250 patentů. Každý detail, od tvaru hlavice kartáčku přes inteligentní senzory tlaku až po aplikace podporující správné čištění zubů, je výsledkem tisíců hodin výzkumu prováděného v inovačním centru v Kronbergu, spolupráce se zubními lékaři a testování jednotlivých řešení se spotřebiteli, od konceptu až po hotový kartáček.

Chytrý zubní kartáček Oral-B iO je dokonalým příkladem toho, jak společnost Procter & Gamble využívá moderní technologie. Společnost už víc než 185 let naslouchá potřebám spotřebitelů a usnadňuje jim každodenní život. Díky pečlivému pozorování a analýze chování chápe motivaci k jednání zákazníků. To umožňuje vytvářet inovativní řešení, která nejen drží krok se změnami, ale dokonce je v některých případech předvídají.

Společnost Procter & Gamble každoročně věnuje téměř 2 miliardy dolarů na výzkum a vývoj, což dokazuje, že inovace jsou základem dlouhodobého úspěchu. Společnost využívá automatizaci, algoritmy a další moderní řešení nejen k urychlení inovačních procesů, ale také ke zvýšení efektivity svých výrobních zařízení a zajištění kvality výrobků.

Usnadnění každodenních činností

Mezi značky P&G, kterým důvěřují miliony lidí po celém světě, patří Pampers, Head & Shoulders, Ariel, Jar, Gillette a Oral-B - každá z nich byla vytvořena s ohledem na skutečné problémy, kterým spotřebitelé denně čelí. Výrobky společnosti Procter & Gamble se dnes dostávají k více než 800 milionům lidí v 57 zemích a jen v Evropě se každou sekundu prodá 400 produktů P&G.

Za tím vším stojí znalosti o uživatelích, protože porozumění jejich každodenním potřebám a zvykům je základem činnosti společnosti Procter & Gamble. Společnost pomocí specializovaného oddělení Analytics & Insights provádí rozsáhlé výzkumy, testy a analýzy, aby vytvořila řešení, která odpovídají skutečným potřebám.

Tým specialistů denně doslova navštěvuje svět spotřebitelů - sleduje, jak produkty používají, dělá s nimi rozhovory, analyzuje odpovědi ze spotřebitelských testů a dokonce je doprovází v obchodech nebo doma. To vše proto, aby lépe pochopili nejen to, co očekávají, ale také to, co by bylo dobré zlepšit.

Produkty Procter & Gamble vznikají díky práci výzkumných týmů, v nichž spolupracují vědci s inženýry - jen v Evropě jich je zaměstnáno na 2000. Společnost si vybírá talentované lidi, podporuje kreativitu a udržuje vztahy s předními organizacemi a akademickými institucemi. V inovačních centrech vybavených nejmodernějšími technologiemi a pokročilými výrobními linkami se jednotlivé řešení neustále testují a zdokonalují za účasti skutečných uživatelů. Právě tam se rodí produkty, které nejen podporují spotřebitele v každodenních úkonech, ale také dlouhodobě přispívají ke zlepšení zdraví, pohody a kvality života.

