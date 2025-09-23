Orchesty získala investici od úspěšného IT manažera Pavla Hendricha

“Spojení s Pavlem Hendrichem nám mimo jiné pomůže otevřít cestu i k menším projektům, pro které jsou dnes integrační nástroje s možnostmi Orchesty nedosažitelné. Zároveň jsme rádi, že navazujeme spolupráci s někým, kdo našemu oboru dobře rozumí,” říká Jan Karel, zakladatel a generální ředitel Orchesty.
“Produkt Orchesty mě zaujal svou jednoduchostí, škálovatelností a tím, jak přirozeně řeší reálné potřeby týmů, které denně pracují s integracemi a datovými toky. V prostředí, kde komplexita často vítězí nad funkčností, nabízí Orchesty přesný opak: elegantní a použitelnou platformu, která umožňuje firmám soustředit se na byznys, nikoliv na infrastrukturu. Věřím, že Orchesty má nejen výborný produkt, ale také všechny předpoklady stát se evropským lídrem v oblasti data orchestrace a no-code/low-code automatizace,“ říká investor Pavel Hendrich, který má dlouholeté zkušenosti v bankovním a IT sektoru.
Dříve Hendrich například působil na různých pozicích ve společnosti Home Credit International, včetně pozice ředitele pro vývoj softwaru a ředitele pro informační technologie. Také je bývalým technickým ředitelem českého startupu Liftago. V současné době je technologickým ředitelem Eurowagu, českého poskytovatele platebních a dalších technologických služeb pro autodopravce.
Orchesty vyvíjí open-source integrační platformu, která firmám usnadňuje propojování IT systémů a automatizaci datových toků. Vedle rostoucí komunity vývojářů ji využívají také zákazníci a partneři v oblastech jako e-komerce nebo třeba logistiky. V roce 2024 se partnerem společnosti stalo startupové studio Rainbow Jet.