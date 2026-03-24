Organizace Habitat pro lidstvo zahajuje kampaň „Otevřme dveře" s cílem zvýšit povědomí o globální potřebě bydlení

Krize v oblasti bydlení je jednou z nejnaléhavějších globálních výzev. Vědomi si významu, který má domov pro rodiny, a jeho dopadu na komunity, spouští dnes Habitat pro lidstvo společně se svými partnery globální kampaň „Otevřme dveře", jejímž cílem je zvýšit povědomí o celosvětové krizi v oblasti bydlení a přimět lidi po celém světě k akci.
Letos Habitat slaví 50 let, během nichž spojoval lidi za účelem budování prosperujících a zdravých komunit. V návaznosti na tento milník se kampaň Habitat „Otevřme dveře", podporovaná společnostmi State Farm, Whirlpool, Lowe's a Wells Fargo, zaměří na globální potřebu bydlení a upozorní na naléhavost této situace prostřednictvím pop-up instalací (dočasných projektů), stavebních projektů v terénu a digitálního vyprávění příběhů ve více než 60 zemích.
„Bydlení je již 50 let jádrem činnosti organizace Habitat. Jako přední světová organizace v oblasti bydlení si Habitat uvědomuje, co je klíčem k uskutečnění naší vize světa, v němž má každý důstojné místo k životu," uvedl Jonathan Reckford, generální ředitel organizace Habitat for Humanity International. „S podporou našich partnerů bude kampaň Otevřme dveře zvyšovat povědomí o nutnosti zlepšit přístup k dostupnému a udržitelnému bydlení, a každý v tom může sehrát svou roli. Ať už svým hlasem, časem nebo talentem, můžete pomoci zlepšit přístup k bydlení, jeho dostupnost a udržitelná řešení a pomoci otevřít dveře k vlastnickému bydlení pro více rodin po celém světě."
Dne 1. dubna spustí organizace Habitat první velkou akci v rámci kampaně „Otevřme dveře" na území Spojených států. Domov je klíčem, každoroční iniciativa Habitat zaměřená na získávání finančních prostředků a osvětu, inspiruje partnery, zastánce a komunity k prosazování inovativních řešení v oblasti bydlení po celých Spojených státech. Tato měsíční iniciativa, sponzorovaná společnostmi Lowe's, Blizzard Entertainment a Colgate-Palmolive, odstartuje hnutí za spravedlivé vlastnictví nemovitostí a silnější, odolnější komunity. Během dubna uspořádá pět místních poboček organizace Habitat – Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, a Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia – akce včetně panelových diskusí s významnými odborníky na bydlení a slavnostního předání domů, aby demonstrovaly sílu kolektivního úsilí a trvalého závazku k vytváření řešení v oblasti bydlení v USA.
„Jsme nadšenými podporovateli organizace Habitat již více než dvě desetiletí, a to jak na staveništi, tak mimo ně. Za tu dobu jsme na vlastní oči viděli, jakou proměňující sílu může mít dům na rodinu," řekli humanitární pracovníci organizace Habitat Drew a Jonathan Scottovi . „Víme ale také, že k vyřešení globální bytové krize nestačí jen stavět. Je nám ctí, že můžeme opět podpořit iniciativu Domov Habitatu je klíčem a zúčastnit se jí, abychom zvýšili povědomí o této rostoucí potřebě, a jsme připraveni spolupracovat."
Toto jaro organizuje Habitat také zážitkovou cestu po deseti městech na celém světě, jejímž cílem je upozornit na problematiku bydlení a oslavit desítky let trvající přínos organizace. Habitat se bude snažit vzbudit zvědavost a podnítit diskuzi tím, že na vybraných místech „pootevře" symbolické dveře, z nichž každé bude představovat působivý příběh o dopadu organizace a o rodinách a bude symbolizovat příležitosti, které otevřené dveře přinášejí komunitě. Mezi tato města patří New York, N.Y.; Washington D.C.; Orlando, Florida; Mexico City, Mexiko; Atlanta, Georgia; Londýn, Velká Británie; Houston, Texas; Los Angeles, Kalifornie; Oakland, Kalifornie; a Chicago, Illinois. Každé dveře nasměrují návštěvníky k naší kampani a digitálnímu zážitku na habitat.org.
Od roku 1976 pomohla organizace Habitat pro lidstvo více než 65 milionům lidí po celém světě postavit, zvelebit nebo financovat místa, která mohou nazývat domovem. Vstupujeme do dalších 50 let a Habitat se zaměřuje na budování světa, kde má každý bezpečné a dostupné místo, které může nazývat domovem. Každý by měl mít možnost představit si svou budoucnost podle svých vlastních představ a vše začíná otevřenými dveřmi. Přispějte, staňte se dobrovolníkem, ozvěte se, zapojte se. Protože lepší budoucnost začíná domovem. Chcete-li se dozvědět více o kampani Otevřme dveře a o tom, jak se zapojit, navštivte www.habitat.org/open-door.
O organizaci Habitat pro lidstvo
Habitat pro lidstvo je hnutí lidí ve vašem okolí i na celém světě, kteří společně usilují o budování prosperujících a živých komunit tím, že zajišťují, aby každý měl bezpečné a cenově dostupné místo, které může nazývat domovem. Od našeho založení v roce 1976 jako křesťanské organizace jsme společně pomohli více než 65 milionům lidí na celém světě vybudovat si budoucnost podle vlastních představ díky přístupu k důstojnému bydlení. Dosáhli jsme toho tím, že jsme spolupracovali s lidmi ze všech společenských vrstev na stavbě, opravách a financování jejich domovů, zaváděli jsme nové způsoby výstavby a financování a prosazovali jsme politiku, která usnadňuje výstavbu a přístup k bydlení pro všechny. Společně budujeme domovy, komunity a naději. Více informací najdete na habitat.org.
