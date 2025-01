Organizace Místní místním pomáhá ohroženým lidem bez domova. T-Mobile ji podpořil v rámci výzvy Česko bez předsudků

Loni proběhla grantová výzva Česko bez předsudků, vypsaná a financovaná společností T-Mobile. Do výzvy se zapojily organizace, jejichž projekty podporují skupiny ohrožené předsudečným násilím nebo motivují k nahlašování těchto činů a zaměřují se na osvětu nebo vzdělávání. Podle organizace In IUSTITIA patří mezi nejohroženější skupiny lidé z důvodu své etnicity (Romové), národnosti (Ukrajinci), sexuální orientace (LGBTQ+), pohlaví (ženy), zdravotního postižení. Ohroženi jsou ale také lidé bez domova. Celkem bylo v rámci výzvy grantem od T-Mobilu podpořeno osm organizací a projektů částkou 1 500 000 korun. V rámci předvánoční sbírky Spolu proti předsudkům také operátor vybral téměř půl milionu korun, částku zdvojnásobil a dorovnal na rovný 1 milion korun na podporu organizace In IUSTITIA.

„Jménem celého týmu In IUSTITIA a zejména našich klientů bych chtěla T-Mobilu i všem dárcům moc poděkovat. Vážíme si nejen významné finanční podpory, ale především toho, že T-Mobile a lidé v něm se o předsudečné násilí a pomoc obětem zajímají a stále hledají nové příležitosti, jak toto palčivé téma zviditelnit a postavení lidí napadených pro to, kým jsou, zlepšit,“ říká Klára Kalibová, ředitelka In IUSTITIA. „Výtěžek sbírky pokryje tisíce hodin práce právního týmu, terapeutů a sociálních pracovníků a pomůže tak desítkám obětí předsudečného násilí.“

Mezi podpořenými v rámci Česko bez předsudků je i projekt Bez předsudků organizace Místní místním, která pomáhá lidem bez domova a v nouzi. Poskytuje jim základní služby, ale také šíří osvětu jak vůči nim, tak vůči většinové společnosti a pořádá akce a sbírky na okamžitou a přímou pomoc lidem bez domova. Ti se kvůli stigmatizaci a předsudkům zároveň stávají oběťmi předsudečného násilí. Běžně žijí na ulicích nebo v opuštěných prostorech, kde jsou vystaveni vyššímu riziku útoků. To se ještě násobí, pokud je zároveň daná osoba žena, patří do LGBTQ+ komunity nebo do Česka přišla v rámci migrace.

„Přístup lidí bez domova ke spravedlnosti je velmi limitovaný, většina z nich útoky vůbec nenahlásí a často mohou být napadáni i opakovaně a velice brutálně. Přitom se ale o předsudečném násilí vůči lidem bez domova nemluví, takže i pro ně samotné je složité jej rozpoznat a vyhledat pomoc. Na tyto problémy cílí projekt Bez předsudků,“ říká Ester Pacltová, ředitelka Místní místním. „Zároveň naše Solidární síť propojuje kavárny, podniky a veřejná místa, jež zdarma nabízejí služby jako toalety, voda či nabití telefonu potřebným. 40 podniků po Praze aktuálně poskytuje přes 200 základních služeb a 7 typů voucherů třeba na jídlo, nápoje, lístky do divadla nebo oblečení.“

„Díky telekomunikačním technologiím jsme stále více propojeni, přesto mezi námi žijí lidé, kteří zůstávají pro společnost neviditelní. Chceme poskytovat službu nejen našim zákazníkům, ale společnosti jako celku. Organizace Místní místním má s pomocí lidem bez domova bohaté zkušenosti a my jim velice rádi umožňujeme sílu jejich pomoci znásobit,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile. „Osobně věřím, že společnost není k potřebám lidí bez domova lhostejná, ale musí o nich vědět. Rádi jsme proto podpořili i informační kampaň, proškolení zaměstnanců v tématu předsudečného násilí, zrecyklované telefony pro spojení lidí bez domova s jejich blízkými či zajištění spojení při shánění práce. Příběhy z terénu jsou často neuvěřitelné, a i tato pomoc může být vstupenkou do běžného života.“

