Organizace Trans*parent pomáhá zlepšovat společenskou situaci trans lidí, její činnost podpořil T-Mobile v rámci grantové výzvy Česko bez předsudků

Praha 31. března 2025 (PROTEXT) - LGBTQ+ lidé jsou ohroženi předsudečným násilím. Zvláště to platí o trans lidech – genderovou identitu jako důvod své diskriminace vnímá neuvěřitelných 96 % trans osob. Společnost T-Mobile v rámci grantové výzvy Česko bez předsudků, na které spolupracuje s Nadací VIA a organizací In IUSTITIA, podpořila osm neziskových projektů zaměřených na osvětu a pomoc ohroženým skupinám. Mezi nimi i organizaci Trans*parent, která pomáhá trans lidem čelit předsudečnému násilí.