Organizátoři: Počet návštěvníků překročil 29 milionů

Souhrnný počet prodaných vstupenek činil k pondělí 13. října 22.069.546. Pořádající Japonská asociace pro Expo 2025 nicméně připomíná, že tyto údaje jsou předběžné, protože konečné výpočty na základě skutečných záznamů o návštěvnosti budou provedeny později.
Typ vstupenky
Celkový počet prodaných vstupenek (včetně předprodeje)
Počet vstupenek prodaných v předprodeji
Jednodenní vstupenka
10.755.153
7.613.333
Víkendové vstupné
4.415.850
-
Noční lístek
2.112.343
-
Speciální vstupenka
632.895
74.700
Sezónní vstup
404.393
57.866
Letní vstupné
277.566
34.507
Vstup zdarma pro děti do 3 let věku
472.253
53.151
Skupinové vstupné
465.987
45.003
Vstupenka pro školní skupiny (první polovina akce)
553.570
23.289
Vstupenka pro školní skupiny (druhá polovina akce)
103.761
4428
Vstupné pro děti
309.753
222.750
Vstupné pro dospělé
10.388
7740
Vstupenka na zahájení výstavy
454.949
454.949
Vstup na dobu první poloviny trvání akce
1.100.685
1.100.685
Celkem
22.069.546
9.692.401