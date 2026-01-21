Original Gallery hlásí úspěšný rok: stovky prodaných děl, rekordní návštěvnost a mezinárodní přesah

V roce 2025 galerie přijala realizovala 379 objednávek a prodala 514 originálních uměleckých děl. V paláci Adria vystavovalo během roku 275 umělců, což podtrhuje otevřenost galerie širokému spektru autorů a stylů.
Významnou část investic galerie směřovala do propagace, což přispělo k rychlému budování povědomí o značce i růstu návštěvnosti. Web Original Gallery zaznamenal v roce 2025 více než 2,5 milionu událostí (meziroční růst o 19 %), zajímalo se o něj 167 tisíc unikátních návštěvníků a vykazuje přes 1 milion zobrazení, tedy o 33 % více než v roce 2024.
Galerie se také aktivně prezentovala na mezinárodních akcích. V roce 2025 se zúčastnila Světové tour arabských koní a technologické konference WebSummit v Lisabonu, kde představila koncept propojení umění, digitálních technologií a nových způsobů prezentace autorů.
K vrcholům roku patřily dvě výjimečné výstavy:
- Světový malíř Ferenc Hódi, jehož díla přilákala návštěvníky z celé Evropy
- Měsíc srbské kultury, který představil současnou balkánskou tvorbu v širokém kulturním kontextu
„Náš první rok v Adrii předčil očekávání. Potvrdilo se, že Praha má obrovský hlad po současném umění a že umělci potřebují prostor, kde mohou svobodně tvořit i prodávat. Original Gallery vznikla jako platforma, která jim to umožní, a čísla ukazují, že jdeme správným směrem,“ říká spolumajitel galerie Marcel Sítník.
Kurátorka a spolumajitelka Anzhelika Sítníková doplňuje: „Od začátku jsme věřili, že galerie musí být nejen výstavním prostorem, ale i živým organismem, který propojuje umělce, sběratele a veřejnost. Úspěch prvního roku je pro nás závazkem. Chceme dál růst, přinášet nové formáty a otevírat dveře talentům z celého světa. Jsme rádi, že se k nám naučili lidé chodit nejen za uměním, ale i na sklenku vína nebo šálek kávy.“
Original Gallery plánuje v roce 2026 rozšířit nabídku výstav, posílit mezinárodní spolupráce a představit nové digitální nástroje pro prezentaci umělců i komunikaci s návštěvníky.
Kontakt pro média: Marcel Sítnik, marcel@originalgallery.com
Zdroj: Art of all