Originální výstava BODY WORLDS míří do Prahy, otevírá již 10. října v OC Westfield Chodov

  8:33
Praha 1. září 2025 (PROTEXT) - Výstava lidského těla BODY WORLDS, vytvořená německým anatomem a vynálezcem metody plastinace Guntherem von Hagensem, bude od 10. října otevřena návštěvníkům v OC Westfield Chodov v Praze. Expozicí budou provázet speciálně vyškolení studenti medicíny, kteří nabídnou unikátní vhled do lidského těla.

Medici v každé galerii

BODY WORLDS představí návštěvníkům detailní pohled na lidské tělo – od kůže přes svalstvo a kostru až po nervový systém, dýchací soustavu, oběhový systém a jednotlivé orgány. Prostřednictvím reálných exponátů návštěvníci lépe pochopí, jak složité, odolné, ale i křehké je lidské tělo. Speciálně vyškolení studenti medicíny poskytnou odborný výklad k jednotlivým exponátům, přizpůsobený věku a vědomostní úrovni návštěvníků, a ochotně zodpoví všechny dotazy. Tato jedinečná interaktivní forma prezentace činí návštěvu výstavy nejen zajímavou, ale i poučnou a inspirativní.

Nezapomenutelná cesta do nitra lidského těla

Výstava BODY WORLDS zavede návštěvníky na nezapomenutelnou cestu do nitra lidského těla. Nabízí fascinující pohled na komplexní stavbu lidského organismu a ukazuje, jak spolu jednotlivé orgány a tělesné systémy vzájemně spolupracují. BODY WORLDS si neklade za cíl pouze předat vědecké poznatky, ale také inspirovat k vědomějšímu životnímu stylu, větší péči o zdraví, uvědomění si fyzických možností a limitů.

„Věříme, že tato výstava pomůže lidem lépe chápat jejich tělo a bude je motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu. Chceme návštěvníky inspirovat k zamyšlení, jak mohou sami ovlivnit kvalitu svého života,“ říká Květa Havelková ze společnosti JVS TRADE GROUP, která výstavu pořádá.

Prevence civilizačních chorob

Výstava klade důraz na zdravý životní styl a prevenci civilizačních chorob. Jednou z významných částí výstavy jsou exponáty upozorňující na rizika kouření, včetně odstrašujícího příkladu zčernalých plic kuřáka. Velká pozornost je věnována také obezitě – návštěvníci mohou spatřit těla s nadměrným množstvím podkožního a vnitřního tuku a pochopit důsledky nezdravého životního stylu.

Délku života lze ovlivnit

Speciální část expozice je věnována tajemství dlouhověkosti a zdravého stárnutí. Prostřednictvím dokumentárních fotografií, informativních grafik a názorných exponátů se návštěvníci dozvědí, jak životní styl ovlivňuje délku a kvalitu našeho života. Návštěvníci budou mít příležitost poznat, jak strava, pohyb, duševní rovnováha a prevence nemocí zásadně ovlivňují náš zdravotní stav a délku života.

Dětská stezka i školní výpravy

V každé galerii výstavy je připravena také speciální dětská stezka, která hravým způsobem přibližuje jednotlivá témata výstavy. Děti obdrží hned u vstupu brožuru, do které si mohou sbírat razítka během svojí cesty výstavou. Díky této interaktivní formě je výstava vhodná nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro školní skupiny, které jsou provázeny přímo mediky. Školní skupiny mají speciální snížené vstupné a pedagogický doprovod zdarma.

Inspirace pro výběr povolání

Výstava se rovněž stává inspirací pro mnoho mladých lidí, kteří uvažují o kariéře ve zdravotnictví. „Zkušenosti ukazují, že právě taková výstava může být rozhodujícím impulsem pro volbu budoucího povolání, ať už lékaře, zdravotní sestry nebo záchranáře,“ dodává Květa Havelková.

50 milionů návštěvníků po celém světě

BODY WORLDS je známá a úspěšná expozice, kterou navštívilo již více než 50 milionů lidí po celém světě. Všechna vystavená těla pocházejí od dobrovolných dárců, kteří se rozhodli přispět k vědeckému poznání a osvětě.

Dobrá dopravní dostupnost a parkování zdarma

Výstava BODY WORLDS zaujímá 1000 m2 plochy v OC Wesfield Praha Chodov, což zjednodušuje nejen její dobrou přístupnost přímo u stanice metra C, Chodov, ale výhodou je také vysokokapacitní parkoviště, kde jsou první 2 hod parkování zdarma.

 

Vstupenky a další informace naleznete na www.bodyworlds.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

 









