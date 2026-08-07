ORLEN otevřel první automatizovanou samoobslužnou prodejnu Stop Cafe

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  10:45
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Praha 7. srpna 2026 (PROTEXT) - ORLEN pokračuje v rozvoji nepalivových služeb. Prodeje doplňkového zboží a občerstvení na čerpacích stanicích ORLEN v Česku dlouhodobě rostou a příjmy z nepalivového segmentu již vyrovnaly příjmy z prodeje paliv. Po otevření plně automatizované prodejny na čerpacích stanicích přichází ORLEN s rozšiřováním tohoto konceptu také mimo čerpací stanice. Svou první automatizovanou samoobslužnou prodejnu Stop Cafe tohoto typu otevřel v blízkosti pražského Nádraží Braník u záchytného parkoviště P+R. Prodejna je zákazníkům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Stop Cafe je dlouhodobě úspěšný koncept prodeje nepalivových služeb sítě ORLEN, který je dostupný na 363 čerpacích stanicích z celkového počtu 446 stanic ORLEN v Česku. Kvalitní káva, občerstvení i rychlý nákup se staly přirozenou součástí každodenních cest zákazníků na cestách i těch, kteří žijí nebo pracují v blízkosti čerpací stanice. Stejnou filozofii nyní ORLEN využívá také mimo prostředí čerpacích stanic.

Na našich čerpacích stanicích jsme vybudovali silnou a známou značku Stop Cafe, kterou si zákazníci spojují s kvalitním občerstvením a širokou nabídkou doplňkových produktů. A protože prodeje v tomto segmentu dlouhodobě rostou a naše příjmy z nepalivového segmentu již vyrovnaly příjmy z prodeje pohonných hmot, chceme nyní tento potenciál využít i mimo čerpací stanice. Tento koncept již úspěšné rozvíjíme v Německu a budeme rádi, pokud s ním budeme úspěšní i v Česku,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, odpovědná za maloobchod v České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku, a výkonná ředitelka pro nepalivový segment ve skupině ORLEN, a dodává: „Tato ambice je plně v souladu se strategií skupiny ORLEN, v níž segment rychlého občerstvení a každodenních nákupů představuje jeden z klíčových pilířů růstu. Naším cílem je i nadále zvyšovat ziskovost a výkonnost nepalivového segmentu prostřednictvím inovací, digitálních řešení, atraktivní nabídky občerstvení a doplňkového zboží a služeb zaměřených na potřeby zákazníků.“

V nové automatizované samoobslužné prodejně Stop Cafe ORLEN zákazníkům nabízí široký sortiment potravin a nápojů pro každodenní nákup a rychlé občerstvení. Součástí nabídky je také kávový koutek Stop Cafe s doplňkovým sortimentem, který zákazníci dobře znají z čerpacích stanic ORLEN. Díky nepřetržitému provozu mohou zákazníci využít služeb prodejny kdykoliv během dne i noci.

Automatizovanou samoobslužnou prodejnu jsme navrhli tak, aby zákazníci mohli maximálně jednoduše a pohodlně nakoupit. Nabízíme v ní vše podstatné, co mají na Stop Cafe rádi a co lze do bezobslužné prodejny přenést. Lokalitu v blízkosti Nádraží Praha-Braník jsme zvolili záměrně. Jde o místo s vysokou frekvencí pohybu lidí, kde naší prodejnou Stop Cafe zlepšíme místní obslužnost. Do budoucna chceme tímto způsobem přibližovat značku Stop Cafe zákazníkům i na dalších frekventovaných místech,“ doplňuje Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.

Automatizovaná samoobslužná prodejna Stop Cafe využívá moderní technologie, díky kterým zákazníci mohou nakupovat bezpečným způsobem bez obsluhy. Přístup do prodejny je možný prostřednictvím mobilní aplikace DoKapsy od ČSOB, která využívá pro ověření zákazníka bankovní identitu.

Jak nakoupit

  • Stáhněte si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (aplikace je určena i pro zákazníky, kteří nemají účet u ČSOB).
  • Zaregistrujte se do aplikace a potvrďte si bankovní identitu.
  • Pomocí unikátního QR kódu v aplikaci vstupte do prodejny.
  • Vyberte si zboží a vložte jej do nákupního košíku.
  • U pokladny naskenujte vybrané zboží.
  • Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou nebo mobilním telefonem.
  • Při odchodu z prodejny opět naskenujte QR kód z aplikace.

Jak je zajištěna bezpečnost provozu

  • Každý zákazník je při vstupu jednoznačně identifikován prostřednictvím bankovní identity.
  • Celý prostor prodejny je monitorován kamerovým systémem.
  • Prodejna je napojena na pult centrální ochrany, přičemž při každém vstupu zákazníka se automaticky aktivuje bezpečnostní režim.

 

Zdroj: ORLEN

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