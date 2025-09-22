ORLEN přináší chutě podzimu: nové teplé drinky ve Stop Cafe

Autor:
  12:45
Praha 22. září 2025 (PROTEXT) - Síť čerpacích stanic ORLEN zařazuje do nabídky svého občerstvení Stop Cafe nové sezónní produkty. Na vybraných stanicích si zákazníci mohou vybrat ze tří teplých nápojů inspirovaných podzimními chutěmi – krémové café Apple Pie Latte a černé čaje ve variantách Kořeněný pomeranč nebo Hřejivý zázvor. Novinky budou od 22. září dostupné v České republice, postupně pak i na dalších trzích, kde ORLEN působí – v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Litvě a na Slovensku.

ORLEN rozšiřuje svou podzimní nabídku občerstvení na čerpacích stanicích. Celý občerstvovací koncept Stop Cafe hraje stále důležitější roli v rozvoji nepalivových služeb napříč evropskými trhy. „Podíl občerstvení na našich tržbách stále roste a zákazníci se stále více zajímají, co jim v této oblasti můžeme na čerpacích stanicích nabídnout. Naše podzimní nabídka tedy vznikla s ohledem na aktuální trendy i preference zákazníků. Očekáváme, že nabídkou podzimních drinků navážeme na letní míchané nealko drinky, které měly u našich zákazníků velký úspěch,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN.

Podzimní drinky jsou navrženy tak, aby nabídly nejen chuťový zážitek, ale i funkční přínos – například kombinace zázvoru a citronu podporuje imunitu, hřebíček s pomerančem mají aromaterapeutický efekt a Apple Pie Latte evokuje domácí atmosféru. Teplé nápoje tak mohou být nejen příjemným zpestřením cesty, ale i součástí zdravého pitného režimu, který přispívá k pohodě a soustředění řidičů.

Rozvoj nepalivového segmentu je jedním z klíčových strategických cílů skupiny ORLEN. V rámci mezinárodní strategie se Praha stala kompetenčním centrem pro rozvoj občerstvení a doplňkového sortimentu napříč sedmi evropskými zeměmi. Koncept Stop Cafe je dnes dostupný na více než 80 % čerpacích stanic ORLEN v Česku a na téměř 2 500 stanicích v rámci mezinárodní sítě. Na vybraných stanicích mohou zákazníci využít pohodlné odpočinkové zóny, Wi-Fi nebo dobíjení mobilních zařízení.

Nabídka Stop Cafe zahrnuje více než tisíc produktů – od balených výrobků přes hotová jídla až po vegetariánské a veganské varianty. Součástí sortimentu je také káva s certifikací Fairtrade, která vzniká podle unikátní receptury v Belgii. V následujících měsících ORLEN představí další novinky zaměřené na moderní životní styl a reflektující současné trendy a poptávku po občerstvení nejen na cestách, včetně nových kategorií snídaní, pečiva a produktů privátní značky Stop Cafe.

ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení

Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3 500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 444 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,5 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.

ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.

Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 361 ze 444 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2 500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.

ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.

 

Zdroj: ORLEN Unipetrol

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy. Regionální osobní a spěšné vlaky v regionu ujedou s novým jízdním řádem stejně...

22. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Studenti VUT získají přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy

Nová laboratoř nabízí studentům Vysokého učení technického v Brně (VUT) přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy. Laboratoř je základem centra...

22. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Náchodský badatel Antonín Kříž provede zájemce starým Plhovem

Spolkový dům v Náchodě hostí až do jara sérii přednášek náchodského badatele, malíře a někdejšího středoškolského učitele Antonína Kříže. Slibuje dávné, ale zapomenuté příběhy. Probere starý Náchod,...

22. září 2025  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:39

Liberec asi prodlouží lhůtu pro uplatnění opce na provozování areálu na Ještědu

Liberec zřejmě o půl roku prodlouží lhůtu, do kdy se musí firma TMR rozhodnout, zda chce dál provozovat skiareál na Ještědu. Podle zatím platné dohody termín...

22. září 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Senior ve voze na Blanensku boural do mostu, nehodu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič osobního vozu dnes v ranních hodinách u Borotína na Blanensku vyjel ze silnice a naboural do mostu. Náraz nepřežil. Na policejním webu o...

22. září 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Průzkum: Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi dlouhodobě klesá

Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi již několik let klesá, zvrat nastal s obdobím pandemie koronaviru. Vyplývá to z průzkumu, který se...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Karviná se chystá vybudovat metropolitní síť za téměř 60 milionů korun

Město Karviná připravuje vybudování metropolitní datové sítě, která v příštích letech propojí městské organizace i magistrát. Nová infrastruktura umožní rychlý...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.