ORLEN přináší chutě podzimu: nové teplé drinky ve Stop Cafe

ORLEN rozšiřuje svou podzimní nabídku občerstvení na čerpacích stanicích. Celý občerstvovací koncept Stop Cafe hraje stále důležitější roli v rozvoji nepalivových služeb napříč evropskými trhy. „Podíl občerstvení na našich tržbách stále roste a zákazníci se stále více zajímají, co jim v této oblasti můžeme na čerpacích stanicích nabídnout. Naše podzimní nabídka tedy vznikla s ohledem na aktuální trendy i preference zákazníků. Očekáváme, že nabídkou podzimních drinků navážeme na letní míchané nealko drinky, které měly u našich zákazníků velký úspěch,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN.
Podzimní drinky jsou navrženy tak, aby nabídly nejen chuťový zážitek, ale i funkční přínos – například kombinace zázvoru a citronu podporuje imunitu, hřebíček s pomerančem mají aromaterapeutický efekt a Apple Pie Latte evokuje domácí atmosféru. Teplé nápoje tak mohou být nejen příjemným zpestřením cesty, ale i součástí zdravého pitného režimu, který přispívá k pohodě a soustředění řidičů.
Rozvoj nepalivového segmentu je jedním z klíčových strategických cílů skupiny ORLEN. V rámci mezinárodní strategie se Praha stala kompetenčním centrem pro rozvoj občerstvení a doplňkového sortimentu napříč sedmi evropskými zeměmi. Koncept Stop Cafe je dnes dostupný na více než 80 % čerpacích stanic ORLEN v Česku a na téměř 2 500 stanicích v rámci mezinárodní sítě. Na vybraných stanicích mohou zákazníci využít pohodlné odpočinkové zóny, Wi-Fi nebo dobíjení mobilních zařízení.
Nabídka Stop Cafe zahrnuje více než tisíc produktů – od balených výrobků přes hotová jídla až po vegetariánské a veganské varianty. Součástí sortimentu je také káva s certifikací Fairtrade, která vzniká podle unikátní receptury v Belgii. V následujících měsících ORLEN představí další novinky zaměřené na moderní životní styl a reflektující současné trendy a poptávku po občerstvení nejen na cestách, včetně nových kategorií snídaní, pečiva a produktů privátní značky Stop Cafe.
ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení
Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3 500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 444 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,5 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.
ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.
Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 361 ze 444 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2 500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.
ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.
Zdroj: ORLEN Unipetrol