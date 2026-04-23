ORLEN s šéfkuchařem Romanem Stašou uvádí edici gurmánských produktů Stop Cafe

„Naší ambicí je přinášet zákazníkům skutečně jedinečný zážitek prostřednictvím kvalitních produktů, které vznikají přímo pro síť ORLEN. Spolupráce s oblíbeným českým šéfkuchařem nám umožňuje dále rozvíjet koncept Stop Cafe a přenést špičkové gastronomické chutě do každodenního cestování. Věříme, že zákazníci tuto novinku přijmou velmi pozitivně, a tato spolupráce je teprve začátkem – podobné koncepty plánujeme rozvíjet i na dalších trzích skupiny ORLEN,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku a výkonná ředitelka pro nepalivový segment ve skupině ORLEN.
Tato vize se odráží v dlouhodobém rozvoji konceptu Stop Cafe, v jehož rámci se ORLEN zaměřuje na rozšiřování nabídky o produkty připravované ve spolupráci se šéfkuchaři a navržené přímo pro zákazníky na cestách. „Stop Cafe chceme dlouhodobě rozvíjet jako značku, ke které si lidé vytvářejí vztah a na kterou se na cestách těší. Nejde nám jen o rychlé občerstvení, ale o chuť, kvalitu a zážitek, kvůli kterému se zákazník rád zastaví znovu. Spolupráce s Romanem Stašou a start gurmánské sezony jsou dalším krokem na této cestě – přinášíme jídla, která mají charakter a zákazník si je vychutná i na cestách,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.
Gurmánská sezona Stop Cafe se neodehraje pouze na čerpacích stanicích. ORLEN ji letos přenáší také do prostředí gastronomických festivalů, kde si návštěvníci budou moci vychutnat nové produkty ve chvíli, kdy je jídlo a pití hlavním tématem a přirozenou součástí zážitku. Síť čerpacích stanic ORLEN se proto stala generálním partnerem celé série Elimon Fresh Festival, která se letos uskuteční v Pardubicích, Slavkově u Brna a Plzni. Na všech zastávkách série vznikne ORLEN zóna se Stop Cafe bistrem, kde ORLEN představí vybrané novinky ze svého gastrokonceptu.
Právě na plzeňském Elimon Fresh Festivalu pak ORLEN kromě gurmánských novinek připravovaných ve spolupráci s Romanem Stašou představí také novou edici letních míchaných nealkoholických drinků Stop Cafe, které vznikly v rámci vlastního vývoje konceptu Stop Cafe pro letošní letní sezónu. Návštěvníci si zde vychutnají lahodnou kávu a budou mít možnost osobního setkání se šéfkuchařem i vybranými influencery a tvůrci, kteří se s nimi podělí o své gastronomické zážitky.
„Mám rád jídlo, které je poctivé a dává smysl v prostředí, kde vzniká. Díky projektu #BEZADRESY jsem hodně na cestách a čerpací stanice jsou logickým místem stravování. O to víc mi dávalo smysl spojit se se Stop Cafe. Chtěli jsme společně vytvořit jídla, která bych si na benzínce sám rád dal: kvalitní, nápaditá a vhodná i pro lidi, kteří jedí v pohybu. Přesně s tímto cílem vznikl mistrovský hot dog i vepřový hoisin burger,“ doplňuje šéfkuchař Roman Staša.
Gurmánská sezona tak propojuje kvalitní gastronomii se světem cestování a zážitků – od čerpacích stanic ORLEN až po letní festivaly po celé republice, a to včetně soutěže „Nakup za 1000 Kč a vyhraj privátní vaření s Romanem Stašou.“
Zdroj: ORLEN