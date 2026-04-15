ORLEN v Česku rozšiřuje síť ultrarychlého dobíjení a chce být jedničkou

ORLEN aktuálně nabízí prostřednictvím partnerských řešení dobíjení elektromobilů na 73 lokalitách po celé České republice. Na tento základ nyní navazuje rozvojem vlastní sítě ultrarychlého dobíjení. Po uvedení první vlastní lokality ORLEN Charge na čerpací stanici Průhonice na dálnici D1 plánuje v průběhu letošního roku otevřít další strategické lokality, zejména na hlavních dopravních tazích a v místech napojených na transevropskou dopravní síť TEN-T. Ty aktuálně vzniknou na obchvatu Chebu, na dálnici D5 v Kladrubech, na dálnici D2 u Staroviček a na dálnici D6 u Velké Dobré. Do konce roku 2026 plánuje ORLEN provozovat jedenáct vlastních lokalit s ultrarychlým dobíjením v rámci své sítě čerpacích stanic.
„Jsme lídrem mezi čerpacími stanicemi v dostupnosti dobíjení elektromobilů a tuto pozici chceme dál posilovat rozvojem ultrarychlého dobíjení. Sledujeme technologický pokrok i rostoucí význam elektromobility v Česku a chceme být preferovanou volbou také pro řidiče elektromobilů. Řidičům elektromobilů chceme nabídnout pohodlné a spolehlivé řešení na klíčových trasách – v kombinaci se službami a zázemím, na které jsou u značky ORLEN zvyklí,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.
S rozvojem vlastní sítě ultrarychlého dobíjení ORLEN postupně opouští dosavadní obchodní model založený na spolupráci s externími dodavateli elektrické energie a pracuje na spuštění vlastní služby pro emobilní zákazníky. „Firemní klienti budou moci využívat Tankartu Business Charge rozšířenou o elektromobilitu a ovládat jak vlastní dobíjecí stanice, tak stanice ostatních provozovatelů v rámci roamingu. Pro koncové zákazníky ORLEN připravujeme vlastní mobilní aplikaci s pilotním spuštěním ve druhé polovině roku 2026,“ vysvětluje Rostislav Moravec.
Rozvoj sítě ORLEN Charge navazuje na dlouhodobou strategii skupiny ORLEN v oblasti elektromobility, která klade důraz na vlastní infrastrukturu, jednotný standard služeb a dostupnost ultrarychlého dobíjení především na dálničních čerpacích stanicích napojených na transevropskou dopravní síť TEN-T. Právě na těchto místech ORLEN buduje dobíjecí lokality určené pro řidiče elektromobilů na delších cestách, kteří očekávají rychlé a spolehlivé řešení. Tomu odpovídá instalace ultrarychlých dobíječek s výkonem až 300 kW, které výrazně zkracují dobu dobíjení a reagují na rostoucí nároky na komfort a plynulost cestování. Do konce roku 2030 chce ORLEN v České republice provozovat více než 600 ultrarychlých dobíjecích bodů, do roku 2035 pak až 1700 dobíjecích bodů po celé síti.
