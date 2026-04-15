ORLEN v Česku rozšiřuje síť ultrarychlého dobíjení a chce být jedničkou

Praha 15. dubna 2026 (PROTEXT) - Síť čerpacích stanic ORLEN v České republice pokračuje v rozvoji elektromobility a rozšiřuje vlastní síť ultrarychlého dobíjení. Po uvedení první vlastní lokality ORLEN Charge na čerpací stanici Průhonice na dálnici D1 navazuje otevřením dalších strategických lokalit, zejména na hlavních dopravních tazích. Do konce roku 2026 chce ORLEN provozovat jedenáct vlastních lokalit s ultrarychlým dobíjením a posílit tak pozici leadra mezi čerpacími stanicemi i v tomto segmentu.

ORLEN aktuálně nabízí prostřednictvím partnerských řešení dobíjení elektromobilů na 73 lokalitách po celé České republice. Na tento základ nyní navazuje rozvojem vlastní sítě ultrarychlého dobíjení. Po uvedení první vlastní lokality ORLEN Charge na čerpací stanici Průhonice na dálnici D1 plánuje v průběhu letošního roku otevřít další strategické lokality, zejména na hlavních dopravních tazích a v místech napojených na transevropskou dopravní síť TEN-T. Ty aktuálně vzniknou na obchvatu Chebu, na dálnici D5 v Kladrubech, na dálnici D2 u Staroviček a na dálnici D6 u Velké Dobré. Do konce roku 2026 plánuje ORLEN provozovat jedenáct vlastních lokalit s ultrarychlým dobíjením v rámci své sítě čerpacích stanic.

„Jsme lídrem mezi čerpacími stanicemi v dostupnosti dobíjení elektromobilů a tuto pozici chceme dál posilovat rozvojem ultrarychlého dobíjení. Sledujeme technologický pokrok i rostoucí význam elektromobility v Česku a chceme být preferovanou volbou také pro řidiče elektromobilů. Řidičům elektromobilů chceme nabídnout pohodlné a spolehlivé řešení na klíčových trasách – v kombinaci se službami a zázemím, na které jsou u značky ORLEN zvyklí,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.

S rozvojem vlastní sítě ultrarychlého dobíjení ORLEN postupně opouští dosavadní obchodní model založený na spolupráci s externími dodavateli elektrické energie a pracuje na spuštění vlastní služby pro emobilní zákazníky. „Firemní klienti budou moci využívat Tankartu Business Charge rozšířenou o elektromobilitu a ovládat jak vlastní dobíjecí stanice, tak stanice ostatních provozovatelů v rámci roamingu. Pro koncové zákazníky ORLEN připravujeme vlastní mobilní aplikaci s pilotním spuštěním ve druhé polovině roku 2026,“ vysvětluje Rostislav Moravec.

Rozvoj sítě ORLEN Charge navazuje na dlouhodobou strategii skupiny ORLEN v oblasti elektromobility, která klade důraz na vlastní infrastrukturu, jednotný standard služeb a dostupnost ultrarychlého dobíjení především na dálničních čerpacích stanicích napojených na transevropskou dopravní síť TEN-T. Právě na těchto místech ORLEN buduje dobíjecí lokality určené pro řidiče elektromobilů na delších cestách, kteří očekávají rychlé a spolehlivé řešení. Tomu odpovídá instalace ultrarychlých dobíječek s výkonem až 300 kW, které výrazně zkracují dobu dobíjení a reagují na rostoucí nároky na komfort a plynulost cestování. Do konce roku 2030 chce ORLEN v České republice provozovat více než 600 ultrarychlých dobíjecích bodů, do roku 2035 pak až 1700 dobíjecích bodů po celé síti.

ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení

Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 446 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 29 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a čtyřikrát cenu Mastercard Obchodník roku.

ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.

Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 363 ze 446 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.

ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.

 

Zdroj: ORLEN

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

PROTEXT

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

