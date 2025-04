Ósaka znovu trhla oponou. Po 55 letech

Ósaka přivítala svět padesát pět let poté, co se v ní konala výstava Expo 1970. Letošní globální přehlídka se koná na umělém ostrově Jumešima. Expo je otevřeno sedm dní v týdnu od 9 do 22 hodin a nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat pavilony, seznámit se s převratnými pokroky, navštívit velkolepá představení a dopřát si bohaté kulinářské zážitky, připomíná BIE.

Na světovou výstavu v Japonsku se přihlásilo více než 160 zemí včetně České republiky, řada mezinárodních organizací a stovky národních účastníků. Zahájení se zúčastnila japonská císařská rodina, premiér Šigeru Išiba, generální tajemník BIE Dimitri Kerkentzes a zahraniční představitelé.

„V roce 1970 představilo Expo v Ósace svět v proměnách, kde nové technologie nově definovaly společnosti a propojily životy. Nyní se země opět scházejí v Ósace, aby se podělily o své perspektivy a vedly smysluplný dialog s cílem utvářet lepší budoucnost pro všechny,“ uvedl Dimitri Kerkentzes.

Současné Expo, které potrvá do 13. října, se koná na ploše 155 hektarů. Areálu dominuje Grand Ring, největší dřevěná stavba na světě s obvodem dva kilometry, a uvnitř jsou umístěny mezinárodní pavilony. Pavilony jsou umístěny ve třech okrscích, které odrážejí dílčí témata Expa: Zachraňujeme životy, Posilujeme životy a Spojujeme životy.

Poslední světová výstava Expo 2020 v Dubaji se konala pod heslem „Spojujeme mysli, vytváříme budoucnost“ a před svým ukončením 31. března 2022 ji navštívilo více než 24 milionů návštěvníků. Po Expo 2025 Osaka Kansai se příští světová výstava uskuteční v Rijádu v Saúdské Arábii mezi 1. říjnem 2030 a 31. březnem 2031 na téma „Foresight for Tomorrow“ (Předvídání zítřka).

Japonsko je zakládajícím členem BIE. V roce 1970 hostilo Japonsko v Ósace první asijskou světovou výstavu Expo, která přilákala více než 64 milionů návštěvníků, a stala se tak nejnavštěvovanější výstavou dvacátého století. Od té doby Japonsko úspěšně uspořádalo specializovanou výstavu Expo 1975 Okinawa, specializovanou výstavu Expo 1985 Tsukuba, zahradnickou výstavu Expo 1990 Ósaka a světovou výstavu Expo 2005 Aichi. V roce 2027 bude Japonsko hostit zahradnické Expo v Jokohamě na téma „Scenérie budoucnosti pro štěstí“.