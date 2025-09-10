OSCAL vede trend odolných technologií na veletrhu IFA 2025: představuje inovace, chytrá řešení a technologie nové generace

  15:06
Šen-čen (Čína) 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V berlínském výstavišti se konal od 5. do 9. září veletrh IFA 2025, jeden z nejvlivnějších veletrhů spotřební elektroniky na světě. Rostoucí značka odolných chytrých zařízení OSCAL představila svou nejnovější řadu, která zahrnuje odolné telefony a tablety, chytré tablety, smartphony, powerbanky, projektory, nositelná zařízení a příslušenství.

První odolný vlajkový telefon s duálním displejem a umělou inteligencí na světě s baterií o kapacitě 20 000 mAh – TANK 1

OSCAL TANK 1 je vybaven masivní 20.000 mAh baterií, která podporuje až 45 dní pohotovostního režimu, spárovanou s rychlým nabíjením o kapacitě 55 W a dokovacím nabíjením pro spolehlivý výkon při práci v terénu a při záchranných akcích. Jeho dvojitá svítilna o svítivosti 170 lumenů a režim SOS dále zvyšují bezpečnost venku.

První ultrajasná kempingová svítilna s výkonem 1100 lumenů v tomto oboru, odolný vlajkový tablet s umělou inteligencí — SPIDER 10

Společnost OSCAL uvádí na trh SPIDER 10, první odolný vlajkový tablet s umělou inteligencí, kempingovým světlem o svítivosti 1100 lumenů, baterií o kapacitě 20.000 mAh, kamerou s nočním viděním a rozlišením 20 megapixelů a ochranou na vojenské úrovni – všestranné zařízení pro outdoorové, profesionální i každodenní použití.

Ultratenký, odolný vlajkový smartphone s tloušťkou 10 mm v mechanickém stylu – MARINE 3

OSCAL MARINE 3 – ultratenký, lehký odolný telefon s nočním viděním, displejem šetrným k očím a ochranou na vojenské úrovni pro práci i dobrodružství.

Světová premiéra inovativní přenosné elektrárny, která integruje připojení k balkonové fotovoltaické síti, technologii bezdrátového zásobování a výkonné duální reproduktory – PowerMax 2400 Pro

OSCAL PowerMax 2400 Pro, navržený pro Evropu, nabízí rozšiřitelnou kapacitu 22,1 kWh, výkon 2 400 W a solární vstup 1500 W. To umožňuje rychlé nabíjení, připojení k síti střídavého proudu a roční úspory domácnosti ve výši až 1095 kWh. Dvojitý solární vstup umožňuje plné nabití za přibližně 2 hodiny slunečního svitu, což představuje ekonomické a efektivní řešení pro skladování energie pro domácí i venkovní použití.

První vlajkový projektor s inteligentní kalibrací, ultrajasným obrazem a konektivitou pro všechny scénáře – OSCAL PV800

OSCAL PV800 je inteligentní projektor s rozlišením 1080P a svítivostí 700 lumenů (jak je definuje Americký národní institut pro normalizaci ANSI). Je tu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Android 11 a Google Play, ideální pro domácí zábavu, prezentace v kanceláři a venkovní aktivity.

Na veletrhu IFA představila společnost OSCAL své vlajkové smartphony, tablety, odolné chytré hodinky, sluchátka Bluetooth a klávesnice. Návštěvníci si vyzkoušeli vlastní vývoj Doke AI a projektor, zatímco živé ukázky zdůraznily odolné vlastnosti, jako je vodotěsnost, odolnost proti písku a extrémním teplotám, s infračerveným termovizním zobrazením prostřednictvím videa. Do budoucna bude společnost OSCAL pokračovat v inovacích, aby rozšířila hranice odolného a chytrého hardwaru a přinesla uživatelům po celém světě bezpečnější, chytřejší a efektivnější zážitky.

KONTAKT: Ella Gao ella@oscal.hk 

 

