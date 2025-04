Oscarem oceněný film I Am Not a Robot bude promítán na Prague Film Festivalu

Krátký film, který se noří do komplexnosti lidské identity, technologií a umělé inteligence. Jedná se o osobní výpověď o obavách z čím dál rozostřenějších hranic mezi těmito světy. Příběh zároveň otevírá témata nálepkování, přijetí jedinečnosti a boje za rovnost a feminismus.

Inspirace vzešla z nečekané situace – když se režisérka opakovaně snažila dostat na jednu webovou stránku, ale neustále selhávala při ověření I AM NOT A ROBOT. Po několika neúspěšných pokusech jí hlavou prolétla zvláštní myšlenka: Co když jsem skutečně robot? Tato absurdní představa ji přiměla zamyslet se nad tím, co by se stalo, kdyby se začaly rozpadat samotné základy její identity. Kdyby se vše, čemu o sobě věří, ukázalo být jinak.

Tato vnitřní nejistota a zvědavost se staly impulsem k napsání příběhu. Film pro ni byl způsobem, jak zpracovat úzkost z čím dál tenčí hranice mezi člověkem a technologií – a zároveň pokusem pochopit, co vlastně znamená být člověkem v době, kdy i tato definice přestává být jednoznačná.

Tento oceňovaný film můžete vidět v pátek 25. 4. v 16:30 v Kině Pilotů v rámci Prague Film Festivalu. Akreditaci si můžete rezervovat přes GoOut.

