Oscarový film na Prague Film Festival 2025!

Režisérka filmu Victoria Warmerdam ve svém díle „I Am Not a Robot“ zkoumá složitost lidské identity, technologie a umělé inteligence, přičemž se dotýká i témat označování, přijímání jedinečnosti, rovnosti a feminismu. Inspiraci našla ve své opakované zkušenosti s vyplňováním captcha „Nejsem robot“. Když ji systém neustále odmítal, začala přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby se skutečně stala robotem. Tato myšlenka ji přivedla k hlubší úvaze o tom, jak by se její existence změnila, kdyby se pod ní zhroutil samotný základ její víry. Film tak slouží jako umělecká reflexe jejích obav ze střetu technologie a lidství.

Film byl mimo jiné uveden na festivalech jako SITGES IFF, kde získal cenu za nejlepší krátký film. Následovaly festivaly jako Leuven IFF, Flickerfest IFF, HollyShorts či Lebu IFF.

Prague Film Festival 2025 se uskuteční od 23. do 26. dubna v Kině Pilotů v Praze. Kromě „I Am Not a Robot“ festival nabídne i další exkluzivní projekce, včetně českých premiér filmů z Berlinale 2024, a masterclassy s renomovanými režiséry Gunnur Martinsdóttir Schlüter a Elżbietou Benkowskou. Na festivalu se představí i filmy z exotických zemí jako Katar, Jihoafrická republika, Benin či Bangladéš, čímž festival zdůrazňuje své poslání podporovat kulturní diverzitu v kinematografii.

Vstupenky na Prague Film Festival 2025 budou brzy k dispozici. Pro více informací sledujte oficiální webovou stránku festivalu: https://praguefilmfest.com a sociální sítě.

