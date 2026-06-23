Oslavanská ulice ve Zbýšově je v rekonstrukci, řidiče zdrží semafory

Jakub Dobšík (SNK), starosta Zbýšova: „Dochází k výměně asfaltového krytu vozovky, opravě odvodnění, odvodňovacího příkopu a zasakování. Nejedná se o nějakou zásadní uzavírku nebo dlouhé čekací fronty. V tuto chvíli řidič vždy na jeden semafor projede.“
Délka opravovaného úseku je 481m. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Ta druhá by pak měla probíhat v následujícím roce.
Jakub Dobšík (SNK), starosta Zbýšova: „Je to oprava neinvestiční a bude následovaná opravou dalšího úseku od Zbýšova k serpentinám dolů na Oslavany, což je úsek dlouhý zhruba 600m. Zde půjde o kompletní rekonstrukci včetně výměny podloží, odvodnění, rozšíření vozovky a odstranění nesoudržných částí vozovek.“
Příští etapa opravy této komunikace by měla probíhat za úplné uzavírky. Práce na té letošní by měly skončit začátkem července letošního roku a s nimi i dopravní omezení.
Zdroj: POLAR televize Ostrava