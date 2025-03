Oslavte Světový den recyklace s aplikací KAMsNIM.cz

Proč je recyklace tak důležitá?

Šetří suroviny a snižuje těžbu nových materiálů,

Snižuje spotřebu energie a vody,

Omezují se emise CO2 a znečištění ovzduší,

Místo odpadu na skládkách dostávají materiály druhou šanci.

„Recyklace není jen o tom, co a jak vyhazujeme. Je to o tom, čeho si vážíme a jak se staráme o budoucnost," říká jeden ze zakladatelů spolku Ukliďme Česko, Miroslav Kubásek. „Rádi bychom přispěli svou pomyslnou trošku do mlýna v podobě aplikace KAMsNIM.cz. Ta každému spolehlivě poradí, kde a jak se správně zbavit nechtěných věcí a odpadů, aby dostaly šanci na druhý život, či alespoň recyklaci," dodává Kubásek.

Jak se zapojit? Začni u sebe!

Každý z nás může přispět ke zlepšení situace. Jak?

1. Třiď odpad správně

Nevíš si rady, kam co patří? Použij chytrou aplikaci KAMsNIM.cz, která ti okamžitě poradí, kde se ve tvém okolí nachází sběrné místo na konkrétní druh odpadu.

2. Omez jednorázové obaly

Místo plastových tašek používej látkové, nos si vlastní kelímek na kávu a přemýšlej nad každým obalem, který kupuješ.

3. Dej věcem druhou šanci

Staré oblečení, nábytek či elektrospotřebiče nemusí končit v koši. Daruj je, prodej nebo odnes do sběrných center. I v tom ti poradí aplikace či web www.KAMsNIM.cz.

4. Inspiruj ostatní!

Sdílej svůj přístup k lepší recyklaci na sociálních sítích a ukaž přátelům, že každá malá změna může mít velký dopad. Použij hashtag #RecyklujmeSpravne nebo třeba #KAMsNIM.

Oslavme Světový den recyklace společně!

Recyklace je klíčem k udržitelnější budoucnosti. 18. března si připomeňme, že i malá změna v našich každodenních návycích může mít obrovský dopad. Stáhni si aplikaci KAMsNIM.cz a zjisti, jak efektivně třídit a správně se zbavovat nechtěných věcí. Planeta nám za to poděkuje!

A nejen Světový den recyklace...

Dalších více než 250 dnů a svátků, týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdeš v elektronickém EKOkalendáři z dílny spolku UKliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den.

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

spolek Ukliďme Česko

radek@uklidmecesko.cz

