Oslavy 130 let Holešovické tržnice v gurmánském stylu!

Bývalý jateční areál Holešovická tržnice si v letošním roce připomíná 130 let od svého založení a slavit se bude po celý rok. V hlavní roli budou nejen gurmánské akce a ojedinělý koncept gastro performance BEEF, ale i spousta kvalitní hudby, pop-up kavárna s denním programem, přednáškami, i originálním kázáním nejen o mase. To vše budou moci návštěvníci zažít na přelomu dubna a května, vedle toho však nebudou chybět ani tradiční akce jako dubnové Pastrami Pop Up 3 nebo zářijová Pizza! Pizza! Pop Up, které se rovněž ponesou ve znamení oslav. Holešovická tržnice však žije celoročně stejně jako Food Truck Point vedle Haly 22, kde se mohou návštěvníci denně kromě neděle oddávat nákupům čerstvých potravin zejména od českých farmářů. Celá oslavná jízda 130 let pak zakončí přes Mexickou kuchyni v rámci Dia de los Muertos tradičním Adventem a klasikami jako Svařák & Film.

Pastrami Pop Up 3

Již třetí ročník masového nářezu Pastrami nesmí v rámci letošních oslav rozhodně chybět. Sraz milovníků vysoce kvalitního proleželého masa v chlebu s tradiční okurkou a dalšími masovými i nemasovými lahůdkami se spoustou alko i nealko moků se uskuteční 24. 4. od 11.00 hodin a samozřejmě to bude ročník jen pro náročné, protože když oslavy, tak kvalita nejvyšší jakosti a samozřejmě v rytmu tance!

Pop Up kavárna jako chrám hodování od dubna do května

Objevte speciální pop-up místo, v němž se Hala 17 promění v chrám hodování, umění, kultury a pocty kulinářským obřadům. Každý den ve dnech od 24. 4. do 14. 5. otevře své brány Hala 17, aby uvítala příchozí přes den do pop-up kavárny, kde se v odpoledních hodinách mohou zájemci připojit ke mši svaté za maso nebo si vyslechnout přednášky od 14.00 na témata spojená s kulturou gastronomií. Večer se pak místo promění v chrám hodování v rámci konceptu BEEF a následně v koncertní místo s nadupaným line-upem, který nabídne lahůdky jako WWW NEUROBEAT, po delší odmlce duo Republic of Two nebo hard core uskupení Slut a mnoho dalších.

Co na vás čeká?

pop-up kavárna

večerní koncerty

gastronomická performance BEEF

rituály, denní kázání (přednášky a diskuse o kultuře a gastronomii)

Line up koncertů a dalších akcí

čt 24.4. 2025 19.30 / JUST IMPRO SHOW

pá 25. 4. 2025 21.00 / WWW NEUROBEAT

so 26. 4. 2025 21.00 / Himalayan Dalai Lama & Terezie Kovalová

ne 27. 4. 2025 21.00 / Republic of Two út 29. 4. 2025 21.00 / Manon meurt & Ida The Young

po 5.5. 2025 19.30 / Fuckup night UMAMI

út 6. 5. 2025 21.00 / Anna Vaverková & Jakub König

st 7. 5. 2025 21.00 / Slut & Meat-House Chicago I.R.A.

út 13. 5. 2025 21.00 P/\ST

st 14.5.2025 21.00 ŠatySVlečkou BEEF closing party

Otevírací doba Haly 17

10.00-00.00 / KAVÁRNA KONZUM

18.00 / BEEF – GASTROPERFORMANCE

21.00-00.00 / HUDEBNÍ PROGRAM

BEEF: Nasyťte duši i tělo v rituální inscenované večeři!

Propojení jídla a divadla v prostorách bývalých jatek. Jedenáctichodová večeře v unikátním uměleckém zpracování. Ponořte se do příběhu jídla a jeho historie, do minulosti Holešovické tržnice a do úvah o budoucnosti naší gastronomie v neopakovatelné gastro performance.

Během pouze 15 vybraných večerů vás čeká degustační večeře s balíčkem alkoholických a nealkoholických nápojů, kterou vám naservírujeme ve spolupráci s týmem šéfkuchaře restaurace Mlýnec Láďou Vaníčkem ze Zátiší Catering Group. V rámci rituální večeře ochutnáte jedenáctichodové menu v unikátním uměleckém zpracování. To, co vám jindy přijde jako obyčejná květina, uvidíte jako delikatesu, která pošimrá vaše smysly. Nejen ty chuťové.

Pouze 15 repríz pro 60 hostů od 25. 4. do 14. 5. 2025.

Vstupné stojí 4 800 Kč a lístky jsou k zakoupení zde: vstupenky

Ponořte se do příběhu jídla a jeho historie. Do minulosti Holešovické tržnice – bývalých královských jatek. Do příběhů z kulinářského světa, do úvah o budoucnosti naší gastronomie.

Výstava ve věži

U příležitosti výročí bude rovněž zpřístupněno vyhlídkové patro vodárenské věže. Nepůjde však jen o možnost podívat se do okolí areálu, ale o patro níže také prostřednictvím vizualizací nahlédnout na podobu území před 130 lety, na krajinu, která byla z věže vidět v roce 1895.

Součástí výstavy bude expozice, která mapuje vzpomínky na Holešovickou tržnici, ať už v podobě dobových fotografií nebo vzpomínek přímých pamětníků jatečního provozu. Součástí bude také úkolová stezka, kterou si budou moci projít nejen děti, ale i dospělí od zahájení výstavy až do září.

Výstava bude zpřístupněna od 24. dubna do 29. června 2025.

Pizza! Pizza! Pop Up

Stejně jako Pastrami i italská varianta pop-up gastro jízdy v tržnici letos nabídne třetí ročník, kde nebudou chybět ty největší lahůdky apeninského poloostrova. Nejen pizzy, ale i těstoviny, foccaca, dolce & caffee se spoustou osvěžujících drinků opanuje prostranství tržnice 4. 9. od 11.00 hodin a samozřejmě nebude chybět ani hudba s italskými prosluněnými rytmy.

Dia de los Muertos a mexické speciality

Gastronomickou pop-up jízdu pomyslně zakončí Mexický svátek mrtvých neboli Dia de los Muertos 31. 10. od 11.00 hodin v prostranství tržnice a vybraných hal, kdy tradičně návštěvníci přicházejí oslavit shledání mrtvých a živých duší, které se jednou za rok, právě v tento den, mohou znovu setkat a oslavit život. A co by to bylo za oslavy, kdyby nebyly protknuty mexickými delikatesami, kde hlavní roli ztvární jalapenos a tortilla, které do vedlejší role přizvaly enchiladas, churritos a tequilu. To vše doprovodí taneční rytmy do pozdních hodin.

No a kdo bude mít na podzim stále hlad, samozřejmě vedle dobrot z Food Truck Pointu, který je v provozu celoročně vedle Haly 22, musí vydržet do Adventu, který přinese zejména vánoční klasiky, svařák, punč nebo pečené kaštany. O tom ale až někdy příště, protože zatím ještě úřaduje zima roku 24J

Dobré chutnání v Holešovické tržnici a na zdraví do dalších 130 let!

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.