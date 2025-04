Oslavy 75 let skandinávských inovací: ASKO představuje na Milánském týdnu designu přelomové domácí spotřebiče

16:02

Milán 14. dubna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - ASKO, skandinávská značka špičkových kuchyňských a pracích spotřebičů a také těch, které se užívají v pracovním procesu, slaví 75 let inovací od své první pračky interaktivní výstavou na Milánském týdnu designu, která se koná od 8. do 13. dubna, a zároveň uvádí na trh své nejnovější inovace. ASKO navazuje na svůj odkaz spojování nejmodernějších technologií s nadčasovým designem. V Miláně představí oceňované trouby NYACRAFT s technologií Celsius°Cooking™, chladničku Nordic Fresh 2.0 a pračku Scandinavian Laundry Care 2.0, zasazené do jedinečných instalací vytvořených ve spolupráci s firmou Marmo Arredo.