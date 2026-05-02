Oslavy Mezinárodního dne jazzu 2026 vyvrcholily strhujícím koncertem hvězdných umělců z Chicaga

Autor:
  20:54
Chicago (USA) 2. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - 15. ročník Mezinárodního dne jazzu úchvatně vyvrcholil historickým globálním koncertem hvězd v Chicagu, které bylo hostitelským městem Mezinárodního dne jazzu 2026. Tisíce vystoupení a akcí se konaly ve více než 190 zemích na všech kontinentech.

Tento velmi očekávaný koncert v ikonické chicagské Lyric Opera House představil více než 40 světově proslulých umělců, mezi nimiž byli: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carringtonová, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reevesová a mnoho dalších.

Světový koncert hvězd 2026 zahájila živá čtyřdílná pocta hostitelskému městu Chicagu, přičemž každé vystoupení odráželo bohaté hudební dědictví tohoto města. Dee Bridgewater a Gregory Porter udali tón elektrizujícím duetem „The In-Crowd", kterým vzdali hold chicagské jazzové legendě Ramseymu Lewisovi. Po nich vystoupil rodák z Chicaga Herbie Hancock, který přetvořil svůj crossoverový hit „Watermelon Man" tím, že hladce spojil jeho Blue Note groove styl z 60. let s jeho pozdější jazz-funkovou podobou. Oslava Chicaga pokračovala s bluesovou legendou Buddym Guyem – klíčovou postavou chicagské bluesové tradice – ke kterému se připojil jeho chráněnec Christone „Kingfish" Ingram, aby společně předvedli energickou verzi jeho skladby „Damn Right, I've Got the Blues", oceněné cenou GRAMMY. Jacob Collier uzavřel úvodní poctu upřímným holdem vzdaným Quincymu Jonesovi, jehož kariéra se formovala v Chicagu, a to skladbami „She's Out of My Life" a „Soul Bossa Nova".

Večer pokračoval strhujícím provedením skladby „Seems I'm Never Tired of Loving You" od Lizz Wrightové za doprovodu sboru, následovaným inovativním jazz-hip-hopovým fusion segmentem „Funny Rabbit" vedeným Robertem Glasperem na klavír, ve kterém vystoupili Burniss „Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson a DJ Jahi Sundance. Poté následovalo zářivé provedení skladby „Antes de Ir" brazilskou zpěvačkou Biou Ferreirovou. V souladu s názvem „Touch and Go" předvedl Béla Fleck hbitou, experimentální show, která plynule přecházela mezi bluegrassem, jazzovou fúzí a klasickými vlivy. Dianne Reevesová vnesla do skladby „In a Sentimental Mood" zářivou hloubku a zachytila eleganci Duke Ellingtonovy kompozice, zatímco Kurt Elling předvedl soulovou, swingovou interpretaci skladby „Dat Dere", kompozice Bobbyho Timmonse spojované s Artem Blakeym a Jazz Messengers.

S blížícím se koncem večera se do popředí dostala řada kultovních jazzových skladeb. Gonzalo Rubalcaba vedl dynamické provedení skladby „Caravan", na kterou navázala Gershwinova „Summertime", přednesená s odkazem na převratnou interpretaci Johna Coltrana, která tuto skladbu přetvořila v prostředek pro intenzivní improvizaci. Marcus Miller poté vzdal hold svému bývalému kapelníkovi Milesovi Davisovi působivým provedením skladby „Tutu". Mezinárodní den jazzu 2026 zakončila tradiční finální skladba „Imagine", nesmrtelná hymna míru od Johna Lennona, která přiměla publikum vstát a oslavit jednotu prostřednictvím hudby.

Mezinárodní den jazzu se slavil ve 196 zemích a ve všech 50 státech USA prostřednictvím vystoupení, vzdělávacích programů a iniciativ v oblasti veřejně prospěšných činností.

V hostitelském městě Chicagu se Mezinárodního dne jazzu ujali jako spolupředsedové Quintin Primo III, Michael Reschke a Andrew Pritzker, a to za významné podpory společností Capri Capital, GCM Grosvenor, nadací GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation a TAWANI Foundation a The Prime Group. Společnost United, globální letecký partner Mezinárodního dne jazzu, zajistila leteckou dopravu a další podporu pro umělce a pedagogy.

O Mezinárodním dni jazzu: V roce 2011 Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) oficiálně vyhlásila 30. duben Mezinárodním dnem jazzu, aby zdůraznila význam jazzu a jeho diplomatickou roli při sjednocování lidí ve všech koutech světa. Mezinárodnímu dni jazzu předsedají a vedou ho generální ředitel UNESCO Khaled El-Enany a legendární jazzový pianista a skladatel Herbie Hancock, který působí jako velvyslanec dobré vůle UNESCO pro mezikulturní dialog. Jazzový institute Herbieho Hancocka je hlavní nezisková organizace pověřená plánováním, propagací a produkcí této každoroční oslavy. Mezinárodní den jazzu se stal celosvětovým hnutím, které každoročně oslovuje více než miliardu lidí prostřednictvím vystoupení, vzdělávacích programů, komunitních osvětových iniciativ, rozhlasu, televize a streamování, stejně jako elektronických, tištěných a sociálních médií.

Více informací o Mezinárodním dni jazzu najdete na stránkách www.jazzday.com a www.unesco.org/jazzday.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2458428/Herbie_Hancock_Institute_of_Jazz.jpg 

Zdroj: Herbie Hancock Institute of Jazz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Cyklista v Žabčicích na Brněnsku zemřel po střetu s traktorem

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku dnes v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a záchranářů...

2. května 2026  22:04,  aktualizováno  22:04

Lesopark Cibulka a Vidoule jsou sice malým místem za to však kouzelným.
Je zde nejstarší rozhledna, Čínský pavilon, Dianna se psy. Bohužel z místa Vidoule muže i někoho mrazit stala se zde vražda...

vydáno 2. května 2026  23:42

Hned po poledni v sobotu 2. května 2026 místní baráčníci v rámci Staročeského máje vyrazili od miškovického rybníku
směrem k třeboradickému rybníku. Po zastávce u baráčnické rychty krojovaný...

vydáno 2. května 2026  23:41

Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo premiéru hry Kurýr má zpoždění.

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v premiéře inscenaci Kurýr má zpoždění v režii Filipa Nuckollse, kterou pro soubor napsal Viliam Klimáček....

2. května 2026  20:51,  aktualizováno  20:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na západě Čech dnes panovaly letní teploty, přesto se v Potůčkách stále lyžuje

ilustrační snímek

I přes letní teploty přes 25 stupňů Celsia, které dnes na západě Čech panovaly a meteorologové je naměřili například v Plzni, se v Potůčkách na Karlovarsku...

2. května 2026  19:45,  aktualizováno  19:45

Oslavy Mezinárodního dne jazzu 2026 vyvrcholily strhujícím koncertem hvězdných umělců z Chicaga

2. května 2026  20:54

I když Miškovice tvoří příhraniční část hlavního města Prahy, z hlediska kulturních akcí
se tato bývalá obec má čím pochlubit. A tak na 1. máj v centru obce vystavili krásnou pestrobarevnou...

vydáno 2. května 2026  20:47

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice,...

2. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Divadlo Drak uvedlo v premiéře pohybovou grotesku pro děti To je hračka!

ilustrační snímek

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak dnes uvedlo třetí, poslední premiéru současné divadelní sezony, pohybovou inscenaci To je hračka! Hru v režii Veroniky...

2. května 2026  18:29,  aktualizováno  18:29

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

2. května 2026  14:42,  aktualizováno  19:57

Pronájem kanceláří Kaplice-nádraží
Pronájem kanceláří Kaplice-nádraží

Střítež - Kaplice-nádraží, okres Český Krumlov
10 200 Kč/měsíc

Více z nabídky 108 258 nemovitostí

Hned po poledni v sobotu 2. května 2026 místní baráčníci v rámci Staročeského máje vyrazili od miškovického rybníku
směrem k třeboradickému rybníku. Po zastávce u baráčnické rychty krojovaný...

vydáno 2. května 2026  19:49

Cyklista v Žabčicích na Brněnsku zemřel po střetu s traktorem

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku dnes v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů a záchranářů...

2. května 2026  17:50,  aktualizováno  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.