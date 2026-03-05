Oslavy sv. Patrika nebudou chybět ani v Holešovické tržnici

Pod taktovkou značek Guinness a Tullamore D.E.W. vzniká jedinečný Guinness Pop-up, který přenese atmosféru dublinských ulic přímo do srdce Prahy.
Tržní náměstí se zahalí do typické irské zelené a od 16.00 do 23.00 hodin nabídne program plný živé hudby, setkávání s přáteli a pohodové nálady u dobrého jídla pití. Na co se můžete těšit?
· živá hudba s irskou energií
· jídlo inspirované irskou kuchyní
· perfektně načepovanou pintu piva Guinness
· irskou whiskey Tullamore D.E.W.
Hudba:
16:00 - 17:00 OPEN – Kytara a housle – Eliáš a Kotty
17:00 - 20:45 DJ + housle (3x vstup s pauzami) - Akvamen a Kotty
21:00-22:00 – DJ – Akvamen
Hlavní roli večera bude hrát dokonale načepovaná pinta Guinness, symbol irské pivní kultury, který doplní jemná a vyvážená chuť irské whiskey Tullamore D.E.W.
Irská atmosféra v srdci Prahy
Oslava svatého Patrika, irského patrona, patří mezi nejznámější a nejveselejší svátky na světě. Každoročně 17. března se města zahalí do zelené barvy, ulice zaplní hudba a lidé si připíjejí na irskou tradici a pohostinnost. Typickými symboly jsou trojlístek, zelené oblečení a ikonická pinta piva Guinness. Svátek, který vznikl v Irsku, dnes spojuje miliony lidí napříč kontinenty v duchu veselí, radosti, setkávání a dobré nálady. Letos se k celosvětovým oslavám připojí i Holešovická tržnice a nabídne pohodovou akci v unikátním industriálním prostoru pražských Holešovic.
!! Pozor: Přijďte stylově oblečeni! Ideální je samozřejmě zelený outfit!
St. Patrick’s Day – Guinness Pop-up v Holešovické tržnici
Datum: úterý 17. března 2026
Čas: 16.00–23.00 hod.
Místo: Tržní náměstí, Holešovická tržnice, Praha 7
Vstup: Zdarma
