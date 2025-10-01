Oslnivě hladká pokožka díky IPL epilátoru Braun Skin i-expert. Dlouhodobá epilace je jen pár záblesků od vás!

Jak začít s IPL epilací
Před samotnou IPL epilací je potřeba odstranit žiletkou z epilované oblasti všechny chloupky. To proto, aby IPL záblesk zasáhl pouze kořínek chloupku. Dermatoložka MUDr. Jana Housková vysvětluje: „Světelné paprsky, které epilátor vydává, zasahují melanin ve folikulech chloupků pod povrchem kůže. Tím se přerušuje cyklus dorůstání chloupku. Chloupek se zahřeje a vypadne. IPL však zachytí pouze ty chloupky, které jsou v růstové fázi, a proto je potřeba odstraňování chloupků pomocí IPL technologie opakovat v pravidelných intervalech s postupně se redukující četností.“
IPL epilátor s mobilní aplikací
Před první IPL epilací si epilátor Braun Skin i-expert spárujte s mobilní aplikací, kterou si stáhnete po naskenování QR kódu. Aplikace vás provede prvním nastavením a především vás bude provázet každou IPL epilací. Poradí vám s volbou správné hlavice, ukáže vám v reálném čase, jestli jste IPL záblesky pokryli 100 % epilované oblasti a vyhodnotí právě proběhlé IPL sezení tak, abyste co nejrychleji dosáhli požadovaných výsledků. Po intenzivnější prvotní fázi následuje fáze udržovací, kdy stačí epilovat jen jednou za čas (s frekvencí opět poradí mobilní aplikace), a dosáhnete tak hladké pokožky až na 2 roky.**
Šetrná epilace nohou i intimních oblastí
Podzim je skvělým obdobím pro začátek celého procesu IPL epilace – epilovat bychom totiž neměli na opálenou pokožku a ani bychom se po epilaci neměli vystavovat slunečním paprskům. Dermatoložka MUDr. Jana Housková odpovídá na dotaz, jestli IPL epilace bolí: „Odstraňování chloupků pomocí IPL technologie je šetrné a téměř bezbolestné, na některých citlivějších oblastech můžete zpočátku cítit lehké štípnutí nebo mravenčení. Pokud je po epilaci pokožka lehce podrážděná nebo citlivá, je možné aplikovat zklidňující hydratační krémy či chladivé gely pro její zklidnění. Při dodržení všech doporučených postupů je tato metoda dlouhodobé epilace bezpečná.“
IPL epilátor Braun Skin i-expert můžete použít na epilaci všech oblastí po těle kromě oblasti kolem očí. Je vybavený automatickým senzorem, který neustále vyhodnocuje kontrast mezi barvou pleti a chloupků a přizpůsobí mu každý vyslaný záblesk. Při troše šikovnosti vám na epilaci celého těla postačí pouhých 10 minut.***
Domácí epilace (téměř) pro každého
IPL epilace je nejfunkčnější u hnědých až tmavých chloupků a světlé pleti. Nefunguje na chloupky výrazně blonďaté, šedé nebo zrzavé, protože ty neobsahují melanin, který by pohltil IPL světlo. Nesmí se také používat na tmavou pleť. Pokud si nejste jistí, jestli zrovna u vás bude IPL epilace funkční, připravil pro vás Braun lhůtu 90 dní, kdy můžete zakoupený IPL epilátor vrátit, pokud nejste spokojeni s výsledky. Zakoupíte např. na alza.cz.
*Na základě dat sebehodnocení spotřebitelů v aplikaci (listopad 2023 – duben 2024). Individuální výsledky se mohou lišit.
**Při dodržení režimu ošetření. Individuální výsledky se mohou lišit.
*** Epilace nohou (stehen, holení a lýtek), podpaží, oblasti bikin a nad horním rtem.
